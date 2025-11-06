Canon lanza la EOS R6 Mark III, la cámara híbrida 'asequible' capaz de grabar en 7K RAW y hacer ráfagas de 40 fotos

Canon no ha cesado en sus esfuerzos por lanzar todo tipo de cámaras de gama alta al mercado. A su brutal Canon EOS R1 hubo que sumarle una completa generación de renovaciones, incluyendo la Canon EOS R5 Mark II y las Canon EOS R6 Mark II.

En esta línea, Canon ha dado a conocer la tercera generación de uno de sus equipos más famosos: la Canon EOS R6 Mark III, que llega de la mano de un nuevo objetivo RF 45 mm F/1.2 STM.

Esta tercera iteración de la cámara híbrida relativamente económica de Canon viene con innovaciones bajo el brazo bastante importantes, incluyendo un nuevo sensor de 32,5 megapíxeles y una ráfaga de 40 fotos por segundo (con obturador electrónico).

Nueva Canon EOS R6 Mark III

La Canon EOS R6 Mark III es la cámara híbrida rival de las Sony A7 de la gama intermedia, dispuesta justo un peldaño por debajo de la R5 Mark II. Estrena este ya mencionado sensor de 32,5 megapíxeles, lo que supone una mejora en resolución respecto al de la Mark II con 24,2 megapíxeles.

Canon ha tenido a bien incluir un buffer ampliado capaz de manejar hasta 150 imágenes en RAW en serie y el sistema de enfoque inteligente visto en las gamas más potentes de Canon, como las R1 o R3 de alta velocidad.

Canon EOS R6 Mark III. Nacho Castañón Omicrono

La nueva cámara híbrida de Canon dispone de un gran rendimiento en rango dinámico y de buenas prestaciones en grabación de vídeo y foto. Sin ir más lejos, la Canon EOS R6 Mark III consigue un rango ISO de valores de hasta 64.000 junto a una estabilización de 8,5 pasos incluso disparando sin trípode.

En cuanto a enfoque, la nueva cámara de Canon aprovecha unos algoritmos de seguimiento mejorado para realizar trabajos que requieren velocidad y adaptabilidad, como competiciones o eventos sociales.

Según Canon, la nueva EOS R6 Mark III puede fijar de forma más fluida su enfoque en sujetos en movimiento, que van desde personas hasta aviones, trenes, caballos y vehículos.

Algo similar ocurre con la función de registro de personas, que permite preseleccionar hasta 10 rostros para tener un seguimiento todavía más prioritario. Por si fuera poco, la Mark III también hereda el modo de disparos en serie de 20 fps antes de disparar, en RAW.

Canon EOS R6 Mark III. Nacho Castañón Omicrono

En cuanto a grabación de vídeo, Canon se pone las pilas con la EOS R6 Mark III. Este nuevo equipo integra grabación RAW Light 7K a 60p para proporcionar una grabación en 4K 60p con sobremuestro, junto a una agradecida grabación en 4K a 120p para cámaras lentas (y un modo para grabar en 1080 a 180 fps).

Dentro de estas prestaciones de vídeo, la Canon EOS R6 Mark III disfruta del sistema Open Gate para captar toda la señal del sensor aportando un extra de flexibilidad y estabilización al postprocesado final.

Otros detalles incluyen el etiquetado de metadatos de las cámaras más potentes de Canon, un puerto HDMI de tamaño completo, 4 canales de audio y monitores de forma de onda, así como la capacidad de crear proxies y marcadores de formato dual del encuadre.

La cámara disfruta de una doble ranura para tarjetas SD y CFexpress Tipo B de alta capacidad, aderezadas con una total compatibilidad con Bluetooth 5.1 y WiFi 5. La montura no podía ser otra que la montura RF de tamaño estándar entre las cámaras Full Frame sin espejo de Canon.

Canon EOS R6 Mark III. Nacho Castañón Omicrono

Junto a la Canon EOS R6 Mark III se ha presentado el RF 45 mm F/1.2 STM, un objetivo de formato completo con un tamaño de filtro de 67 milímetros y una distancia mínima de enfoque de 45 centímetros, que solo pesa 346 gramos.

Dispone de un motor STM de enfoque automático, un anillo de control específico y un diafragma de 9 palas, con revestimiento Super Spectra y compatibilidad con la tecnología de corrección de respiración en el enfoque de Canon.

Precio y disponibilidad

La Canon EOS R6 Mark III llegará junto al nuevo objetivo de Canon el próximo 20 de noviembre a las tiendas de toda España. El cuerpo de la Mark III lo hará a un precio de 3.059 euros, mientras que la lente pasará a costar 529 euros.