El nuevo robot humanoide chino que camina como una persona: se puede elegir su 'sexo' y tiene músculos biónicos

Quizás le suene la firma china Xpeng, un conocido fabricante automovilístico que lleva tocando varios palos en España y en el resto del mundo. Además de por sus taxis voladores, Xpeng también es conocida por sus robots humanoides.

Y es que Xpeng ha llevado a cabo su 2025 AI Day, o lo que es lo mismo, su evento de presentación de avances tecnológicos en su sede en Guangzhou, donde se han podido ver innovaciones en varios campos distintos.

El más sorprendente es su nuevo robot humanoide IRON, que apareció en el escenario caminando con un paso casi exacto al de una persona. Hablamos de un robot, confeccionado en tela y que presenta huesos humanoides, músculos biónicos y un aspecto mucho más pulido.

El robot humanoide de Xpeng

La nueva generación de IRON hizo una espectacular entrada en el escenario. Lo que más sorprendió no fue su aspecto, dispuesto en un conjunto de "piel suave de cobertura total" repleto de sensores táctiles, sino sus andares casi exactos a los de un humano.

Tanto es así, que los internautas han llegado a teorizar sobre la idea de que este nuevo IRON de Xpeng no era un robot, sino una persona disfrazada. Por supuesto, desde la empresa china afirman que era una unidad prácticamente de producción.

This is the clip from Xpeng's AI Day that has everyone asking: Is it a robot or a human in a suit? pic.twitter.com/vkQy4qojrx — Humanoids daily (@humanoidsdaily) November 5, 2025

Pero, ¿qué presenta este IRON? El robot humanoide de Xpeng integra una estructura mucho más avanzada, con una suerte de músculos biónicos que permiten este movimiento fluido y natural.

El dispositivo se mueve gracias a tres chips Turing IA de Xpeng, que dan como resultado una potencia total de 2.250 TOPS. Le siguen unas manos con cinco dedos dedicados que aglutinan un total de 22 grados de libertad.

Según Xpeng, el robot IRON es capaz de ver y comprender lo que ocurre en su entorno, así como interactuar con él a través de un conjunto de modelos de inteligencia artificial cognitivos. Puede conversar, puede realizar tareas y moverse ágilmente por cualquier escenario.

En este sentido juegan un papel clave modelos VLT (Vision-Lenguaje-Tarea) para la toma de decisiones y la realización de acciones, modelos VLTA (Visión-Lenguaje-Acción) y modelos VLM (Visión-Lenguaje-Modelo).

Emergence. Where AI transcends boundaries and imagination becomes reality. A new chapter of Physical AI unfolds — where creativity takes form. XPENG AI Day — witness the power of Emergence. Stay tuned. https://t.co/EqWo9Nlsox — XPENG (@XPengMotors) November 5, 2025

Un ejemplo de la complejidad de este IRON lo vemos en su modelo VLA, traído directamente de las divisiones de conducción autónoma de la propia Xpeng. Este modelo debe controlar nada menos que 82 articulaciones, que proporcionan el movimiento visto en el vídeo.

Por si fuera poco, el robot IRON integra baterías de estado sólido con una plétora de requisitos de seguridad que habilitan a este robot para su uso en entornos domésticos u oficinas de distinta índole.

Usando una columna vertebral dedicada biónica, Xpeng ha dotado a su robot de un andar similar al de un humano. Otro detalle interesante es que se puede modificar el cuerpo a placer, cambiando tanto la forma de su cuerpo como su 'sexo'.

La cara corre a cargo de una pantalla de visualización total, montada en la cabeza para mostrar grafismos de todo tipo, incluyendo emociones. Por supuesto, Xpeng ha asegurado que podremos 'vestir' a estos robots.

CEO de Xpeng junto al robot IRON. Xpeng Omicrono

La plataforma en cuestión admite tanta personalización debido a la presencia de unos músculos biónicos que permiten al dueño adaptar su forma corporal y así hacerlo más propio. Seguirá manteniendo, eso sí, esta piel protectora que facilitará su integración en hogares del futuro.

He Xiaopeng, CEO de Xpeng, ha llegado a declarar en la presentación que al igual que podremos personalizar un coche, podremos personalizar al robot, eligiendo su sexo a la hora de comprarlo.

Xpeng ha mostrado a este robot sin la piel que lo recubre y el resultado es sencillamente espectacular. Cabe aclarar que el IRON no es ni mucho menos el primer robot humanoide de Xpeng.

De hecho, la compañía lleva trabajando en robots más de un lustro, primero con robots cuadrúpedos al estilo Spot y luego con versiones humanoides, como es el caso de IRON. Esta es su versión más avanzada de dicho concepto.

Robot IRON de Xpeng. Xpeng Omicrono

Desde Xpeng han querido enfatizar en el hecho de que este robot tendrá un desempeño comercial y no tanto industrial, ya que reservarán estos dispositivos para sus propias operaciones, debido a los altos costes que relacionados con la reparación y sustitución de modelos susceptibles de sufrir daños.

Si bien Xpeng es reacia a vaticinar un futuro comercial con un cronograma de lanzamientos exacto, en el evento afirmaron que esperaban comenzar a producir en masa su nuevo IRON en torno a mediados de 2026.