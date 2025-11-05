DJI lanza el Osmo Mobile 8, un estabilizador de imagen para smartphones con seguimiento inteligente de personas

DJI no solo presume de una abultada cartera de drones. En España ya ha lanzado una buena plétora de productos para creación de contenido, como estabilizadores Osmo Mobile o cámaras de acción ultracompactas y modulares.

La empresa china sigue en su impulso por hacer más accesible la grabación de contenido a nivel profesional, y para ello lanzan el DJI Osmo Mobile 8, su nuevo estabilizador para móviles que dispone de novedades únicas en su nueva generación.

Por ejemplo, este estabilizador ahora disfruta de un sistema de rotación panorámica horizontal de 360 grados y un completo seguimiento de objetivos totalmente inteligente, que mantiene en encuadre a prácticamente cualquier animal o persona que enfoquemos.

El DJI Osmo Mobile 8 es real

El DJI Osmo Mobile 8 es un estabilizador específicamente diseñado para smartphones, que permite mantener las tomas ultra estables a la hora de grabar desde cualquier tipo de ángulo, incluso con ángulos muy bajos.

El estabilizador presume de este seguimiento de objetivos que lejos de ceñirse únicamente a personas, ahora abarca también a animales como perros y gatos para mantenerlos todo el rato en el encuadre.

DJI Osmo Mobile 8. DJI Omicrono

DJI explica que este sistema incluye un módulo multifuncional, con receptor de micrófono compatible con los DJI Mic 3 y 2 y los transmisores DJI Mic Mini, para dotar a nuestras grabaciones de un audio de alta calidad mientras operamos.

No falta un conveniente brazo extensible integrado y un trípode dispuesto en el estabilizador, que proporciona flexibilidad sin necesidad de usar accesorios adicionales, así como un soporte de fijación magnética.

Mientras usamos esta fijación, el sistema de seguimiento podrá funcionar tanto en aplicaciones de cámara nativas como en apps de streaming, respondiendo incluso cuando hay varios elementos adicionales en la escena.

En este sentido, el Osmo Mobile de DJI ofrece hasta tres métodos de seguimiento de objetivos. Adicionalmente, los usuarios de iPhone podrán aprovechar la tecnología Apple DockKit, propietaria de los de Cupertino para realizar seguimiento de sujetos.

DJI Osmo Mobile 8. DJI Omicrono

Así, y usando la app de cámara del teléfono, es posible hacer un seguimiento en todo momento, o en cualquiera de las más de 200 apps de iOS compatibles con DockKit. Por supuesto, el Osmo Mobile 8 es también un dispositivo compatible con Android.

Otro punto a destacar del nuevo estabilizador de DJI está en su módulo multifuncional, que soporta una luz de relleno con 8 niveles de brillo y 8 niveles de temperatura del color, que se compenetra con el receptor de micrófono compatible.

Dicho módulo se puede acoplar al estabilizador con un simple broche magnético. El propio estabilizador se puede controlar con una buena cantidad de botones y palancas, aunque también se pueden usar gestos para tomar fotos, grabar, activar el seguimiento, etcétera.

Sin ir más lejos; si le enseñamos la palma de la mano al módulo multifuncional podremos iniciar o detener el seguimiento inteligente. Haciendo un gesto de V, tomaremos una foto o iniciaremos la grabación. Un gesto de Doble L con las dos manos ajustará el encuadre sobre un objetivo.

DJI Osmo Mobile 8. DJI Omicrono

DJI también nos habla de una característica única en los Osmo Mobile presente por primera vez en esta gama; un eje de paneo, con rotación horizontal de 360 grados para capturar fotos y vídeos panorámicos y fluidos.

El estabilizador se puede fijar a objetivos incluso en movimiento con seguimiento inteligente, valiéndose de esta rotación ilimitada de 360 grados. Es aquí donde entra en juego el poderío de la estabilización de DJI.

Y es que el DJI Osmo Mobile 8 incorpora una estabilización de tres ejes de séptima generación, que funciona hasta cuando cambiamos entre las cámaras frontales y traseras del teléfono. Con solo accionar 3 veces el gatillo, cambiaremos a un modo selfie usando las cámaras traseras.

Todo ello, recordemos, englobado en un estabilizador que pesa apenas 370 gramos, que ofrece por el camino 10 horas de funcionamiento. Y sí, puede cargar nuestro teléfono mientras lo usamos.

Precio y disponibilidad

El DJI Osmo Mobile 8 ya se puede comprar a partir de hoy a un precio único de 159 euros. Junto a él, se ofertan todo tipo de accesorios que van desde empuñaduras de trípode hasta kits de seguimiento, pasando por soportes magnéticos de liberación rápida.