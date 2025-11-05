Apple prepara MacBooks baratos: así busca competir contra los portátiles Windows y Chromebooks en 2026

El mercado de los portátiles podría recibir un gran impacto el año que viene. En Apple estarían pensando en rebajar el precio de sus futuros ordenadores para competir con los Chromebooks y los portátiles con sistema operativo Windows en 2026.

El analista Marc Gurman informa en su última columna para Bloomberg que el gigante tecnológico estaría pensando en aplicar un precio bastante inferior a 1.000 dólares en su nuevo portátil. Rumores anteriores hablaban de un MacBook Air por 600 dólares aproximadamente.

Este nuevo modelo ya se encuentra en las primeras fases de producción bajo el nombre en clave de J700. La empresa, sin embargo, aún no se ha manifestado en relación a esta información.

MacBook Air M4 con su nueva terminación Cielo Azul Chema Flores Omicrono

Esto supone un cambio estratégico para Apple, que siempre se ha centrado en dispositivos de gama alta. El Mac más económico de Apple actualmente es el MacBook Air M4 de 999 dólares. En España está en 1.099 euros. La empresa ofrece descuentos para estudiantes.

Los Chromebooks, por su parte, se venden desde unos pocos cientos de dólares, y las versiones premium alcanzan los 600 euros. En un primer acercamiento a esta nueva estrategia, la compañía ya había experimentado con el mercado vendiendo una MacBook Air M1 con descuento por menos de 700 dólares a través de Walmart Inc. y otros minoristas.

Este ordenador portátil económico que Apple prepara para 2026 estaría diseñado para usuarios menos exigentes, como estudiantes y empresas, cuyo uso no es tan pesado como el que puede hacer un creador de contenido o un profesional informático. Su rendimiento sería suficiente para quienes hacen uso de estos equipos únicamente para navegar por internet, editar archivos multimedia básicos y crear documentos.

Según informa Gurman, los costes de fabricación se ajustarán para poder competir en esta franja de precio al utilizar una pantalla LCD de gama baja de solo 12 pulgadas. Tendría un panel aún más pequeño que el del MacBook Air actual con 13,6 pulgadas.

Otro recorte estaría en la utilización de la serie A, los chips para el iPhone, cuyo rendimiento es inferior al M4 que usa el actual MacBook Air. Es decir, el próximo chip podría ser una variante del A19 Pro, presentado en el iPhone 17 Pro y el iPhone Air, que según Apple ofrece un rendimiento similar al de la MacBook.

Apple lleva mucho tiempo utilizando chips de iPhone para alimentar el iPad, pero hace unos años cambió esos dispositivos a sus procesadores de la serie M para los modelos de gama alta.

MacBook Air M4 Chema Flores Omicrono

En paralelo, Bloomberg informa que Apple también está desarrollando un MacBook Pro con chip M5 Pro y M5 Max. Además, Apple completaría con un chip M5 el futuro MacBook Air, cuyo lanzamiento se espera para principios del próximo año.