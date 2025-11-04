Chris Doel, el youtuber que ha construido una batería con 500 vapeadores: "Mi casa consume unos 6.000 vatios-hora diarios"

En una España cada vez más dominada por la IA, son pocos los youtubers que quedan genuinamente originales. El usuario Mr. Beast, el más grande del mundo, ya avisó sobre este impacto, afirmando que eran "tiempos aterradores".

De forma paralela, aún tenemos canales que buscan ofrecer algo distinto. El canal de Chris Doel, británico especializado en proyectos DIY, ha desarrollado una batería gigantesca compuesta por baterías de vapeadores desechables.

Doel se preguntó si las baterías de estos vapeadores podrían unirse y así alimentar una casa como la suya, usando impresión 3D. Con una serie de cálculos y con mucha imaginación, pudo crear una batería de 50 voltios totales.

Una batería hecha de baterías

El youtuber ya ha trabajado con este tipo de baterías, pero en proporciones más reducidas. Anteriormente, usó baterías de vapeadores para crear pequeñas baterías, incluyendo una para una bicicleta eléctrica.

El reto era todavía mayor ahora, ya que buscaba alimentar toda su casa con estas baterías. Al final, los vapeadores como otros tantísimos dispositivos electrónicos usan baterías de iones de litio convencionales.

Invención de Chris Doel.

Doel hizo los cálculos. La mayoría de estas baterías suelen tener una potencia media de 1,85 Wh. El objetivo del creador de contenido era crear una batería de al menos 2.500 Wh para alimentar su taller durante varios días o su casa durante unas horas.

Y es que la casa de Doel consume, de media, unos 6.000 vatios-hora, o lo que es lo mismo, 6 kWh con picos de 8,26 kWh. El problema es que las baterías de litio se degradan con el tiempo y se agotan, quedando inservibles.

Doel tuvo que idear un sistema para comprobar cuáles de estas baterías estaban dañadas y cuáles eran funcionales. Para ello, creó una pequeña máquina para comprobar cuáles de estos vapeadores aún tenían carga expulsando aire sobre los dispositivos.

Al final, Doel se quedó con 500 baterías de vapeadores desechables que tuvo que extraer él mismo, que tuvo que cargar y equilibrar con una serie de soluciones de carga con PCB. Luego, las unió en módulos de nueve espacios para unirlas en paralelo y crear así esta megabatería.

Baterías conectadas en paralelo. Chris Doel YouTube

La idea era crear módulos similares a los paquetes de baterías de los coches eléctricos, conectándolos en conjunto para crear el paquete mayor de baterías. Pero, ¿cómo conectaría estos módulos?

En el lado positivo de los módulos, Doel se dispuso a conectar todas las baterías con tiras de cobre soldando fusibles entre cada uno de estos lados junto a cinta protectora contra el calor. De esta forma, cada una de las celdas estaría protegida contra el calor y contra los cortocircuitos.

En el lado negativo, el youtuber conectó todas las celdas con más tiras de cobre para unir cada una de estas baterías. Tras construir unos 50 módulos, Doel los unió en un soporte conjunto de aluminio conectando estas celdas con más tiras de cobre.

Para conectar los módulos en sus lados positivos y negativos en serie, usó cables con pinzas WAGO protegidos con más cinta aislante contra el calor. Por último, usando una estructura de aluminio, Doel pudo unir las dos partes de la batería creando una sola unidad usando un fusible único.

Módulos de baterías. Chris Doel YouTube

Otros añadidos de Doel al sistema incluyeron un sistema de gestión de baterías (BMS, por sus siglas en inglés) para controlar el voltaje de cada una de las filas de las baterías y evitar problemas graves, así como un conector de 200 amperios en la parte superior.

Finalmente, el creador de contenido conectó un inversor al paquete de baterías, con el objetivo de convertir la corriente continua en corriente alterna, elevando el voltaje a nada menos que 230 voltios.

Así, Doel pudo alimentar tanto su casa como el taller, desconectándolos de la red eléctrica y pudiendo alimentar varios tipos de electrodomésticos, que iban desde ventiladores hasta microondas, gracias a este inversor.

En el vídeo incluso podemos ver cómo los dispositivos del taller como el osciloscopio de Doel funcionan sin ningún tipo de problema, con todo funcionando y sin problema alguno.