Apple podría renovar sus HomePod mini y Apple TV de forma inminente: llegaría a tiempo para Black Friday

Apple ha tenido un septiembre y un octubre muy ajetreados en España. La firma de la manzana nos deleitó con sus iPhone 17, mientras lanzaba sus iPad Pro, MacBook Pro y Vision Pro con chips M5. Aún quedan lanzamientos por realizar.

Así lo vaticina Mark Gurman, de Bloomberg, afirmando que Apple lanzará los que serán probablemente los últimos dispositivos del año: los nuevos HomePod mini y los nuevos Apple TV de última generación.

Según Gurman, las tiendas de Apple están esperando una renovación de estos dispositivos para el día 11 de noviembre, indicando que esa semana se vendrán los lanzamientos. Eso sí, sin keynote y sin cambios relevantes.

Nuevos HomePod y Apple TV

El experto detalla cómo se han reducido de forma considerable las existencias de ambos productos, indicativo de que pronto se actualizarán. Básicamente, se actualizarán con nuevos modelos que tendrán la IA como protagonista.

En palabras de Gurman, estos dos nuevos modelos de HomePod mini y de Apple TV servirán específicamente para mostrar las novedades de Siri y las funciones de Apple Intelligence que se extenderán en 2026.

HomePod mini Chema Flores Omicrono

Es decir, que presumiblemente no veremos cambios sustanciales, ni en diseño ni en hardware. El foco será la inteligencia artificial y las mejoras que Apple lleva planeando todo este tiempo en este sentido.

Gurman también menciona planes para renovar las existencias de HomePod y Apple TV de sus tiendas, la noche de ese día. Esto implica que podemos esperar una renovación en esa misma semana o en su defecto, el día 12 de noviembre.

¿Qué ocurre si no se lanzan ambos dispositivos? El experto señala que si no se lanzan en estas fechas, "no deberían estar muy lejos". Así, estamos ante dos escenarios; el primero incluiría estos dispositivos como los últimos lanzamientos de Apple en 2025.

El segundo, más sencillo: un lanzamiento programado a principios de 2026, seguramente para la keynote de primavera si es que finalmente llega a producirse. Gurman, por otro lado, no entra en detalle sobre las cuestiones técnicas.

Tiene todo el sentido que Apple presente estos nuevos productos en noviembre. El día 12 Apple lleva su mayor taquillazo, F1: La Película a su plataforma Apple TV (antes Apple TV+). Un lanzamiento justo a tiempo para ver esta cinta en el nuevo dispositivo.

Por si fuera poco, el Black Friday cae el próximo 28 de noviembre, y un lanzamiento de nuevos altavoces y productos impulsaría unas ventas con rebajas a la vista. Está por ver qué planea hacer Apple al respecto.