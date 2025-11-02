Razer actualiza su mejor teclado con 'switches' ópticos mejorados y un rendimiento superior en videojuegos de tipo 'FPS'

Si se habla en España sobre periféricos y dispositivos gaming, una de las marcas predilectas para muchos es Razer. Tienen desde webcams 4K hasta teclados mecánicos, pasando por colecciones especiales tematizadas.

La firma para jugadores vuelve a la carga esta vez con teclados mecánicos de alto rendimiento. Hablamos de los Razer Huntsman V3 Pro 8KHz, que llegan en versiones de tamaño completo y TKL.

Unos teclados que por cierto, se desarrollaron en colaboración directa con profesionales de los e-sports como Nikola Kovač, pro del título Counter-Strike con 10 galardones internacionales. Kovač trabajó con los equipos de Razer para optimizar el teclado.

El nuevo teclado Razer para 'pros'

El Huntsman V3 Pro cuenta con unas especificaciones mejoradas gracias a la estrecha colaboración entre los miembros del equipo de desarrollo de Razer y el jugador profesional. Así, se optimizaron cuestiones como el rendimiento o la latencia, entre otros.

Estamos ante un teclado con switches ópticos analógicos Razer Gen-2, con tecnología HyperPolling de 8000 Hz reales, que otorgan una latencia total de 0,58 milisegundos. El rendimiento ha sido mejorado en un 11 % respecto a otros teclados.

Razer Huntsman V3 Pro 8KHz. Razer Omicrono

Estos switches disponen de un rango de actuación ajustable de 0,1 a 4,0 milímetros, un modo de disparo rápido y el sistema Razer Snap Tap, para ejecutar cambios de dirección ultrasensibles y reinicios más rápidos.

El Huntsman V3 Pro está calibrado de fábrica para que sus switches puedan realizar una gestión excepcional de zona muerta. Por si fuera poco, las teclas ofrecen una exactitud hasta 2,5 veces superior.

En cuanto al teclado físico como tal, el dispositivo integra un chasis superior de aleación de aluminio 5052, junto a una densa capa de puma insonorizaste y estabilizadores prelubricados.

Los switches ópticos están conjuntados con unas teclas PBT texturizadas de doble inyección y un reposamuñecas magnético en la parte inferior del teclado, fabricado en polipiel idóneo para largas sesiones de juego.

Razer Huntsman V3 Pro 8KHz. Razer Omicrono

Todos los modelos del Huntsman V3 Pro, incluyendo su versión TKL, integran un dial digital multifunción con clic y botones de control multimedia dedicados, para ajustar macros y realizar cambios instantáneos.

Los LEDs corren a cargo de una matriz integrada, cuya configuración se guarda directamente en el teclado sin necesidad de software adicional. De esta manera se facilita enormemente tener una configuración propia sin tener que volver a reajustarla todo el rato.

Precio y disponibilidad

Los nuevos teclados de Razer vienen en dos versiones básicas: los Razer Huntsman V3 Pro 8KHz y Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz, junto a dos ediciones especiales. Esta es la lista de precios en España: