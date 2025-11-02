El motor español que va a cambiar las bicicletas eléctricas: con transmisión automática y sin engranajes mecánicos

Las bicicletas eléctricas no son una moda pasajera, han llegado para quedarse. Y eso no sólo se nota en la cantidad de ciudades que han incorporado a sus planes de movilidad servicios de e-bikes municipales, sino también en el constante aluvión de novedades que llegan al mercado.

Con cerca de 200.000 unidades vendidas en España en 2024 y el 40% de la facturación total del sector, según datos de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), las bicicletas eléctricas siguen sorprendiendo con modelos como el diseñado por el inventor de las 'mountain bike' que se carga en solo 15 minutos.

En nuestro país, de larga y sostenida tradición ciclista, hay quien quiere ser protagonista en esta revolución de la movilidad. Se trata de Niche Mobility, una startup con sede en Girona que ha culminado el diseño de sus motores GO y planea empezar a comercializarlos a finales de 2026.

La clave que lo diferencia de la competencia es el sistema ADTS (siglas en inglés de sistema de transmisión digital automático), un cambio integrado de relación de marchas infinito que permite que se adapte al instante y sin 'tirones' a la velocidad del pedaleo, el modo de potencia elegido, el tipo de terreno o la pendiente.

Con el Grupo Mondragón como principal socio industrial y una nueva ronda de financiación, Niche Mobility planea empezar a producir tres modelos de su motor, GO, GO + y GO X, adaptados a diferentes necesidades, escenarios y bolsillos.

El equipo de Niche Mobility, con Marc Barceló en el centro. Niche Mobility Omicrono

"Es un sector muy exigente, donde cada avance debe equilibrar peso, eficiencia, ruido y naturalidad en el pedaleo, en un entorno con grandes competidores y tecnologías muy maduras", señala a EL ESPAÑOL-Omicrono Marc Barceló, fundador y CEO de la compañía. "Nuestro objetivo no ha sido igualar la transmisión tradicional, sino sustituirla por completo".

Para ello, el equipo de 10 personas de Niche Mobility lleva desde 2021 trabajando "en el desarrollo del sistema ADTS y de los motores GO, combinando ingeniería mecánica, electrónica, software y diseño de producto". Ahora están en la fase de industrialización del sistema, ultimando los detalles para su producción en serie y su definitivo lanzamiento al mercado.

Marchas infinitas

Desde la irrupción de las bicicletas eléctricas, varias marcas y fabricantes se han volcado en desarrollar soluciones innovadoras en torno a componentes como la cadena o el cambio de marchas.

La solución de Niche Mobility surge de la inquietud de Marc Barceló, que ya lanzó en su día la marca de motos eléctricas Volta Motorbikes, y sus socios por resolver uno de los elementos clave en este tipo de vehículos: la transmisión.

<p><a href="https://vimeo.com/811263695">NICHE Mobility Introduction (Spanish subtitles)</a> from <a href="https://vimeo.com/nichemobility">Niche Mobility</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p> El sistema ADTS de Niche Mobility

"Si la tendencia es que cada vez se venden más coches automáticos es porque a la gente le gusta esa comodidad, el no tener que preocuparse del cambio de marchas", afirmó en su día Barceló en conversación con EL ESPAÑOL-Omicrono.

El sistema ADTS, ya patentado, "elimina la conexión mecánica entre pedales y rueda, y la reemplaza por una arquitectura digital híbrida en serie", sostiene ahora. "Todo el control del movimiento se gestiona electrónicamente, lo que permite una asistencia continua, sin cambios, sin fricción y sin mantenimiento".

El mayor desafío de todo el proceso "ha sido lograr que esta complejidad tecnológica se perciba como simplicidad absoluta para el usuario", indica Barceló. "La parte electrónica concentra un nivel de control enorme, ya que implica leer, interpretar y responder a cada pedalada en tiempo real. Y eso ha convertido el desarrollo en un proceso casi inagotable".

Internamente, a diferencia de otros motores, incluso algunos con transmisión automática, en el sistema ADTS no hay engranajes, todo se hace de forma digital. Así, el gran reto "ha sido transformar la transmisión en inteligencia, para que la bicicleta piense por el ciclista y no al revés".

Diagrama del motor GO de Niche Mobility Niche Mobility Omicrono

Una de las piezas clave en todo el proceso es el sensor de inclinación que tiene incorporado el motor, para que, "en función de la velocidad, de la pendiente y de otros factores, el motor dé más o menos par y recalcule la relación de transmisión, es decir, el cambio de marchas".

Así, la propia bicicleta detecta cuando se está subiendo una pendiente, cambia de marchas automáticamente y te asiste para que subas la cuesta con menor esfuerzo.

"Es una caja de cambios virtual, infinitamente variable", señala Barceló. "Es decir, no hay 2 ni 3 ni 15 marchas, sino que entre un máximo y un mínimo tiene infinitas variaciones de forma lineal. Eso supone que tú vas pedaleando y no notas ningún cambio, es todo continuo y muy suave. Y, sobre todo, muy cómodo".

En lugar de construir y lanzar sus propios modelos de bici eléctrica, en Niche Mobility han decidido encargarse únicamente del diseño y la fabricación de este sistema, que incluye motor, batería, pantalla y cargador, para venderlo a fabricantes de bicicletas.

"A ellos les damos la ventaja de ahorrarse el peso y el coste del sistema de cambio de marchas tradicional y poder integrarlo todo en una unidad central, por lo que les sale mucho más rentable", sostiene Barceló.

La competencia es feroz en el sector y marcas como SRAM, Shimano o Pinion también han desarrollado sistemas automáticos de grandes prestaciones, muy precisos y fiables.

Sin embargo, la principal diferencia de estos frente al sistema ADTS es que "siguen dependiendo de una conexión mecánica directa entre los pedales y la rueda. Automatizan el cambio de marchas, pero el principio de funcionamiento continúa siendo el de una transmisión física tradicional, con muchos componentes y mantenimiento", indica el CEO de Niche Mobility.

La ventaja competitiva de Niche con sus motores "está en la arquitectura híbrida en serie 100 % digital, que unifica pedaleo, control y tracción en un solo sistema". El resultado, confirman desde la marca, es una conducción "más suave, silenciosa y sin mantenimiento, en la que el ciclista solo tiene que hacer una cosa: pedalear".

Una bicicleta con el sistema ADTS incorporado. Niche Mobility Omicrono

Para el cliente final también supondrá un ahorro considerable. La mayoría de sistemas automáticos de la competencia están pensados para modelos premium, con precios que pueden llegar a los 9.000 euros. En cambio, el sistema ADTS se está desarrollando con la gama media en mente, para poder tener bicicletas eléctricas con cambio automático por 2.000 o 3.000 euros.

Tres modelos

Para su llegada al mercado, en Niche Mobility han apostado por tres modelos distintos, GO, GO + y GO X. Todos comparten el sistema ADTS, además de frenos regenerativos para recargar la batería durante bajadas o frenadas, función de marcha atrás para realizar maniobras sencillas y un avanzado sistema antirrobo con desbloqueo por app.

A nivel técnico, todos los modelos de la familia GO comparten un motor de 4,2 kg de peso y unas dimensiones de 197 x 149 x 98 mm, con una potencia continua de 250 o 450 W y un par máximo de 105 Nm.

El motor GO de Niche Mobility Niche Mobility Omicrono

La batería puede ser integrada o extraíble, con entre 450 Wh y 650 Wh de capacidad y unos 80 km de autonomía, además de una unidad de control de la bicicleta (BCU) y un módulo 4G con Bluetooth incluidos.

En cuanto a la interfaz, está previsto que todos los equipos incorporen en el cuadro una pantalla TFT a color de 1,7” con botones de activación y selección, mostrando información como velocidad, el estado de carga, la autonomía o el modo de potencia. La gama completa también incluye un puerto USB-C para carga y diagnóstico.

El modelo base es, según Niche Mobility, "puro, intuitivo y silencioso". Ofrece un motor de 250 W con asistencia hasta 25 km/h y un par motor de 85 Nm, y está enfocado a usuarios que buscan la máxima simplicidad en sus trayectos diarios por la ciudad.

El siguiente escalón es el GO +, que mantiene las mismas especificaciones de potencia y par, pero añade "características de confort e inteligencia". Este modelo está pensado para ciclistas que afrontan rutas más largas, con más desniveles o que necesitan transportar más carga, ofreciendo una experiencia más adaptativa y personalizable.

El motor GO X tras pasar por pruebas de resistencia y durabilidad Niche Mobility Omicrono

Por último, el modelo insignia es el GO X, diseñado para ofrecer la máxima potencia y respuesta en todo tipo de recorridos. Aquí se eleva el par motor hasta los 105 Nm y se añaden componentes internos reforzados.

Además, dispondrá de un Boost mode para una entrega de potencia instantánea, orientándose a usuarios profesionales, ciclistas de mayor peso o aquellos que buscan el máximo rendimiento en cualquier tipo de terreno.

Ahora, pendientes de esta última ronda de inversión necesaria para la producción a escala, en Niche Mobility está ultimando las últimas pruebas y certificaciones del sistema ADTS. Eso ha incluido su paso por laboratorios y pruebas en recorridos reales para demostrar su resistencia y durabilidad.

La más exigente, superada con éxito, ha incluido 20 ascensos completos al Vallter 2000, el puerto de montaña asfaltado más alto de Cataluña, con una distancia total de 1.154 km y una pendiente máxima del 14 %. Todo un desafío que demuestra que los motores GO están solo a un paso de su llegada al mercado.