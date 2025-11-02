Una mini linterna magnética ultrapotente: el 'gadget' que te ahorrará sacar el móvil cuando necesites luz

La inventiva sigue muy presente en España, y no por pocas razones. Gadgets para evitar muertes por incendios en coches eléctricos, inventos para generar energía ilimitada y soluciones para instalar placas solares en ventanas son solo algunos ejemplos de ello.

Seguro que más de una vez has buscado tener una linterna compacta a mano, más allá de la tu móvil. La firma Ysmart ha presentado la MQ5X, una linterna tan pequeña como un pendrive con un ingenioso sistema de acople magnético.

Mientras que en las linternas normales es necesario pulsar un botón o un slider para encender la linterna, la solución de Ysmart se enciende cuando retiramos su base magnética. De esta forma, podemos retirarla de cualquier lugar y usarla al momento.

La micro-linterna magnética MQ5X

La idea detrás de la MQ5X es sencilla sobre el papel. En muchas ocasiones tenemos pequeñas linternas unidas a nuestro llavero, a un collar o a un cinturón. A veces, sacarlas para usarlas puede ser un tostón.

Lo que propone la MQ5X es que no la encendamos con un botón, sino retirando su base magnética para llavero. Es decir, añadimos esta base a un llavero para mantener colgada la linterna, y con un suave tirón, la retiramos.

Linterna MQ5X. Ysmart Omicrono

Este sistema funciona en los dos sentidos. Para empezar, facilita enormemente la extracción de la linterna para usarla. Por otro lado, se vale de su base magnética para funcionar, por lo que efectivamente, la linterna es magnética.

Así, podremos acoplar la MQ5X en cualquier superficie metálica, añadiendo todavía más posibilidades a sus capacidades. Por si fuera poco, esta superficie también sirve para acoplarle una base magnética de carga.

Otro beneficio de esta idea es que nos quitamos de encima las pilas para linternas. Una batería, que se puede cargar con una pequeña base magnética, para conseguir una buena cantidad de horas de uso y ya está.

En cuanto a la luz, la linterna dispone de tres LEDs de colores. Uno es blanco brillante, otro es rojo (para realizar escapadas, por ejemplo) y un LED ultravioleta para detectar billetes o revisar manchas.

Linterna MQ5X. Ysmart Omicrono

En este sentido, la MQ5X ofrece 150 lúmenes de potencia, en un cuerpo de titanio grado 5 o aluminio que resulta en un pequeño gadget de apenas 45 milímetros. Básicamente no ocupa espacio alguno.

La autonomía de la MQ5X por otro lado es de 130 mAh, el equivalente a 10 horas de uso con su LED blanco. Sorprendentemente, también dispone de carga rápida gracias a la base incluida, que recarga la linterna en solo 30 minutos.

Desgraciadamente, la linterna aún no se ha lanzado oficialmente; está sumergida en un proceso de financiación por micromecenazgo en Kickstarter, aunque con un objetivo de patrocinio ya superado holgadamente.