Este adorable robot vigilará tu casa y conversará contigo gracias a su sistema de IA con ChatGPT integrado
El EBO Air 2 Plus es un dispositivo que promete ser el vigilante perfecto para tu hogar y el juguete preferido de tu mascota.
En la España de la inteligencia artificial también convive el mundo de la robótica, que cada día es más prometedor. En este sentido se han popularizado bastante los robots tipo mayordomo o mascota, como el ya conocido Enabot Ebo X, capaz de vigilar nuestro hogar.
Es aquí donde llega su segunda generación, el Enabot EBO Air 2 Plus, un dispositivo actualizado que llega con importantes novedades bajo el brazo, como la capacidad de conversar con los miembros de la casa mediante comandos de voz.
El EBO Air 2 Plus es un gadget que promete patrullar la casa evitando obstáculos manteniéndose estable, superando muebles y pequeños obstáculos del día a día. Lo mejor: se puede comprar en España directamente.
El mini robot que vigila tu casa
El Air 2 Plus se basa en un sistema de seguimiento en 360 grados basado en inteligencia artificial, que permite al robot fijar los objetos en movimiento. De esta forma, puede observarlo todo con su cámara en resolución 3K.
Su cámara, que cuenta con 137 grados de campo de visión, es capaz de ofrecer imágenes por visión nocturna gracias a un agradecido sistema de infrarrojos. Si el robot detecta movimiento, envía alertas a nuestro teléfono móvil.
Esta visión está aderezada con inteligencia artificial, e integra la capacidad de transmitir y grabar lo que ocurre en la casa. De hecho, tiene un sistema de localización y seguimiento de mascotas, junto a un altavoz para activar sonidos divertidos.
Todas las fotos y vídeos grabados por el Enabot EBO Air 2 Plus se guardan en una tarjeta SD, así como en una nube especial si decidimos optar por una suscripción conjunta con el robot. Todas las transmisiones, eso sí, están protegidas.
Otro detalle interesante del EBO Air 2 Plus es que tiene ChatGPT como IA integrada, por lo que es posible conversar con él. Hasta nos otorga la posibilidad de realizar videollamadas nítidas con cancelación de ruido usando las cámaras frontales del robot.
Por el resto, estamos ante un robot increíblemente compacto, que mide 11,6 x 11,6 x 11,1 centímetros de diámetro. Así, se convierte en una opción interesante en caso de querer vigilar mascotas o bebés sin mamotretos por casa.
El Enabot EBO Air 2 Plus se puede comprar en España, incluyendo una tarjeta SD de 32 GB, un cable de carga, una base de carga y un manual. Es posible adquirirlo en nuestro país en varios acabados por 359 euros.