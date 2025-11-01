La multiherramienta más popular de Leatherman ahora es capaz de equipar hasta 16 utensilios: así es la Wave Alpha

Los manitas de la casa más curtidos en España son conocedores de la firma Leatherman. Su abultado catálogo de dispositivos incluye utensilios con hasta 14 herramientas y pequeños gadgets camuflados como pulseras.

Sin embargo, su herramienta más famosa con diferencia es la Leatherman Wave, vendida en todo el mundo como uno de sus productos más icónicos. Una multiherramienta ultra conocida que ahora ha recibido una actualización espectacular.

Tal y como recoge New Atlas, Leatherman ha actualizado su multiherramienta con la Wave Alpha, la versión más poderosa de este dispositivo que además se puede comprar en España en sus múltiples versiones.

Así es la nueva Leatherman Wave Alpha

Mientras que la mayoría de las versiones de la Leatherman Wave han pasado de 16 a 18 herramientas en una sola, esta presenta 16. No obstante, lo compensa con añadidos interesantes, como una hoja inversa fabricada en acero.

La Wave Alpha es la primera de esta gama en incluir esta hoja, que entre otras cosas se postula como la más resistente de toda la familia Wave, ya que está fabricada con acero CPM MagnaCut.

Leatherman Wave Alpha. Leatherman Omicrono

Según la firma, ofrece una gran retención de filo y una buena resistencia a la corrosión. Su despliegue es increíblemente sencillo, gracias a su botón de despliegue dedicado para el pulgar. Sorprendentemente, no es su única novedad.

La nueva Wave Alpha también dispone de unas tijeras de tamaño completo con acción por resorte, con la "mayor superficie de corte jamás vista en una multiherramienta Leatherman". Unas tijeras pedidas desde hace tiempo por la comunidad.

Todo ello resguardado por unas escalas G10 mecanizadas con precisión que además incluyen un diseño texturizado, en patrones topográficos para mejorar el agarre y la comodidad de la herramienta en sí.

Además, Leatherman ha incluido un acabado de color completo a estas escalas, que se alejan del clásico acabado de acero inoxidable de sus anteriores iteraciones, con versiones en negro, naranja y verde para la Wave Alpha.

Leatherman Wave Alpha. Leatherman Omicrono

En total, en el cuerpo de la Wave Alpha nos encontramos con un total de 16 herramientas, que van desde alicates de punta delgada hasta punzones para hilvanar, pasando por sierras, abrelatas, abrebotellas y un largo etcétera.

Leatherman fija como principales mejoras la posibilidad de combinar la herramienta con clips de bolsillo grabable de liberación rápida, así como las nuevas escalas G10 mecanizadas. Esta es la lista de herramientas total de la Wave Alpha:

Alicates de punta delgada

Alicates comunes

Cortadores de alambre reemplazables premium

Cortadores de cables duros reemplazables premium

Punzón con ojo para hilvanar

Pelador de cables

Hoja de navaja Magnacut

Destornillador mediano

Sierra

Tijeras con resorte

Soporte pequeño para puntas

Abrelatas

Abrebotellas

Lima de madera y metal

Lima de diamante

Destornillador de puntas grandes

La Leatherman Wave Alpha pesa 234 gramos, gracias al uso de materiales de alta resistencia como el acero inoxidable 420 o el acero MagnaCut para la hoja, que cuenta con una dureza en la escala HRC de 60 a 63.

Se puede comprar en España, aunque a fecha de escrito este artículo, no está disponible para su compra en la web europea. Si queremos hacernos con él, nos costará 249 euros en todas sus versiones.