TCL lanza en España un gigantesco televisor con Fire TV a tiempo para el Black Friday: 65 pulgadas por 450 euros

Aunque los miniproyectores estén ganando enteros en España, los usuarios siguen prefiriendo los televisores. Nos acercamos a 2026, y con ello firmas como TCL van actualizando algunas de sus gamas de dispositivos.

TCL acaba de lanzar su nueva serie de televisores PF650A en España, una línea caracterizada por ofrecer Fire TV de Amazon y el sistema de control por voz de Alexa, potenciando el ecosistema de software del e-commerce.

La idea de estos televisores es la de convertirse en nuestros centros de control inteligentes, con los que recibir recomendaciones personalizadas y hacer uso del asistente de voz que da vida a los Echo de Amazon y a estas Fire TV.

Las nuevas Fire TV de TCL

La línea PF650A ya se encuentra disponible en España, con una venta exclusiva reservada únicamente a Amazon. Es decir, que solo podremos comprar estos televisores a través de esta plataforma, con todo lo que ello supone.

En total, tenemos hasta cuatro tamaños: 43, 50, 55 y 65 pulgadas que integran prácticamente las mismas características, salvando el tamaño. En este sentido, nos encontramos precios bastante comedidos en todos estos modelos.

La joya de la corona de estos televisores es Fire TV, el sistema operativo de Amazon alternativo a Google TV. Gracias a su pantalla de inicio, Fire TV ofrece la posibilidad de acceder a un catálogo abultado de contenidos en streaming.

Es compatible con las principales apps de streaming del mercado como Netflix, Apple TV, YouTube o Prime Video, además de permitir escuchar música a través de los servicios Spotify, Apple Music y Amazon.

Las nuevas Fire TV de Amazon incluyen resolución 4K HDR junto a Dolby Vision y tecnología HDR 10 en todos los paneles. No falta una completa tecnología Micro Dimming que analiza la imagen del televisor en zonas separadas para adaptar el brillo de la imagen.

Aunque Alexa sea el centro del uso inteligente de las Fire TV de TCL, los televisores incorporan Miracast, AirPlay 2 y Apple HomeKit, junto a un sistema completo para gestionar dispositivos domóticos adicionales del hogar mediante Alexa o el propio sistema.

Precio y disponibilidad

Como decimos, estos son televisores relativamente económicos, que ofrecen una buena plétora de capacidades a costes reducidos. Esta es la lista completa de productos de la línea PF650A: