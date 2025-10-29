El primer robot humanoide mayordomo es una realidad: cuesta 20.000 dólares y aprenderá de sus tareas

La siguiente frontera a superar con los robots humanoides está clarísima: el hogar. Los fabricantes desean que los robots del futuro sean los mejores mayordomos, capaces de hacer tareas de todo tipo. Es lo que pretende el nuevo 1X NEO de la firma 1X Tech.

Se trata del primer robot humanoide del mundo, dicen desde la firma, en estar totalmente listo para su uso en hogares de consumo. El objetivo es que el 1X NEO pueda realizar tareas cotidianas y aprender de ellas para adaptarse.

A esto le ayuda su relativa asequibilidad. Mientras otros fabricantes proponen horquillas de precios que van desde los 30.000 hasta los 100.000 dólares, el 1X NEO es un robot humanoide que cuesta 20.000 dólares, unos 17.000 euros al cambio.

El robot 1X NEO ya es una realidad

Estamos ante un robot que cuenta con un cuerpo de tacto blando, revestido en tela de pies a cabeza que dispone de estructuras poliméricas reticulares 3D personalizadas. Pesa 29,94 kilos y solo emite 22 decibelios de ruido.

El 1X NEO presume de manos con 22 grados de libertad, capaces de levantar 69,85 kilos usando sus brazos. También son capaces de cargar 24,95 kilos de peso. No falta una plétora de conexiones que van desde 5G hasta Bluetooth, pasando por WiFi.

1X NEO. 1X Tech Omicrono

El robot humanoide doméstico incorpora un altavoz en la pelvis y en el pecho, para dar dotes de comunicación al robot y así afianzar "un sistema de entretenimiento doméstico móvil integrado".

El diseño del 1X NEO no es baladí, ya que cumple dos funciones, tanto estética como funcional. El recubrimiento de tela del robot ayuda a que este sea mucho más agradable a la vista en estos entornos.

Sin embargo, también ayuda a que el robot pueda manejarse de forma más segura en la casa. Al tener que enfrentarse a un entorno no controlado, el 1X NEO debe estar protegido para que posibles fallos no dañen su estructura.

En este sentido, el hardware del robot humanoide está potenciado por el Tendon Drive, un sistema patentado que aprovecha los motores del robot para impulsar transmisiones basadas en tendones, dice la empresa.

1X NEO. 1X Tech Omicrono

Dicho sistema, de actuación única en su clase, es capaz de generar movimientos suaves que permiten que el robot pueda ser lo más seguro y adaptable posible. Sin embargo, su mejor baza es la capacidad de aprender del entorno.

La inteligencia artificial está obviamente presente. Da la posibilidad al robot de conversar y desplazarse por la casa si es necesario, capaz de desarrollar nuevas habilidades y aprender de sus tareas.

La idea es que el 1X NEO pueda hacer tareas relativamente básicas en los primeros días, como apagar las luces o abrir la puerta a los invitados, para luego abarcar más tareas de cara a un mayor aprendizaje con cada actualización de software.

El modelo del robot, entrenado con "datos reales" según 1X, adapta al robot al entorno del hogar doméstico. Es decir, que con el tiempo, el 1X NEO será un robot humanoide más capaz de lo que era en sus primeros día de uso.

Cuerpo del 1X NEO. 1X Tech Omicrono

La interacción con los humanos también está garantizada. Podremos conversar con él, valiéndonos de un modelo de lenguaje LLM integrado en el robot para que el robot nos asista como si fuera una persona.

El 'mayordomo' puede reconocer cuándo se le está hablando y responder solo si nos dirigimos a él. Su inteligencia visual añade conciencia contextual, permitiendo al robot usar lo que ve para mejorar dichas interacciones.

Básicamente, el robot humanoide se sustenta en su capacidad de ver el entorno para comprender el contexto y dar mejores respuestas. Por si fuera poco, también cuenta con memoria para recordar conversaciones y contextos anteriores.

Una utilidad directamente asociada a este sistema es que podremos pedirle al robot ciertos automatismos, como establecer recordatorios, programar citas o hacer seguimientos de algunos progresos.

Bernt Børnich, CEO de 1X Tech, explicó en una entrevista con el The Wall Street Journal que el robot aún debe aprender de experiencias no controladas, puesto que su red neuronal de inteligencia artificial necesita nutrirse de estas experiencias.

Aquí entra en juego la capacidad visual del robot, que en esencia le permite observar lo que ocurre en la casa. Børnich relata que el comprador debe afrontar este hecho si quiere un auténtico mayordomo robótico.

Hasta que el robot sea capaz de realizar estas tareas por sí solos, buena parte del trabajo inicial que realizarán las primeras tandas de 1X NEO será realizado por teleoperadores.

Los compradores tendrán una app para controlar cuándo un teleoperador podrá controlar el robot. Obviamente, esto supone varias cuestiones de privacidad. Además de controlar y programar este acceso al teleoperador.

1X NEO. 1X Tech Omicrono

No solo eso; el comprador podrá difuminar la imagen de las personas y restringir zonas del hogar para evitar que los teleoperadores vean cosas que no deben, con varias capas de seguridad adicionales que eviten problemas asociados.

Precio y disponibilidad

Ya se puede adquirir el robot en la web de 1X NEO. O más bien, reservarlo con un depósito de 200 dólares, para disponer de él en acceso anticipado. Se postulan dos modalidades; un pago único de 20.000 dólares o una suscripción mensual de 499.