Un laboratorio directamente en tu inodoro: este 'gadget' analiza tu orina con solo ponerlo en tu váter para controlar tu salud

Gadgets curiosos en España hay muchos. Botellas retráctiles que puedes guardar en el bolsillo, proyectores modulares de gran potencia o areneros para gatos con IA copan titulares en el país. Sobre todo si nos centramos en el monitoreo de salud.

Uno de los más curiosos es el Withings U-Scan, un pequeño dispositivo que se coloca en el inodoro de nuestro baño para realizar análisis de orina. Una solución para seguir nuestro estado nutricional y controlar el equilibrio renal de nuestro cuerpo.

La idea es que este lector se ponga en el váter para analizar nuestra orina. Usando un ingenioso sistema de cartuchos, el U-Scan permite realizar análisis completos y detallados sin métodos invasivos para el usuario.

Un 'laboratorio de análisis de orina' en nuestro WC

Withings explica que el U-Scan es el resultado de nada menos que siete años de investigación, en busca de un sistema no invasivo que permitiera realizar análisis de orina sin apenas esfuerzo.

El U-Scan se instala en el baño, casi de forma similar a como lo hacen los clásicos limpiadores de tazas con pinzas. En este caso, el dispositivo analiza la orina cada vez que vamos al baño, enviando análisis a nuestro móvil.

Dispositivo colocado en el váter. Withings Omicrono

La orina se analiza mediante unos cartuchos reemplazables dispuestos en el interior del U-Scan, los cuales se disponen en dos variantes: los cartuchos U-Scan Nutrio, para medir biomarcadores urinarios de distinta índole y el U-Scan Calci.

Este último permite hacer un seguimiento continuo de la salud renal controlando los niveles de HidroEstado (densidad urinaria), bioacidez (ph urinario) y de calcio. Valores clave que pueden constituirse como indicativos de cálculos renales.

Los U-Scan Nutrio analizan hasta cuatro biomarcadores urinarios, incluyendo algunos ya mencionados anteriormente: la bioacidez, el HidroEstado, la Vitamina C y los niveles de cetonas.

Mientras se encuentra en el interior del inodoro, el U-Scan recoge muestras de orina con un sensor térmico. Se extrae dicha muestra y se analiza in situ, usando sensores bioquímicos miniaturizados dentro de los cartuchos.

Cartucho del interior del dispositivo. Withings Omicrono

En apenas unos minutos, los resultados se procesan íntegramente en el lector, para luego pasar a nuestro móvil vía WiFi. "Los usuarios pueden realizar un seguimiento de la hidratación, el equilibrio nutricional, las tendencias de calcio y otros parámetros", dice Withings.

Cada uno de los cartuchos, explica la firma, dura hasta tres meses, aunque dependerá de la frecuencia de uso. Para limpiar y cargar el lector, se incluye con el dispositivo una base de carga complementaria.

Prácticamente todo en el U-Scan ha sido pensado; su forma es el resultado de una cantidad increíble de iteraciones para encontrar la geometría adecuada para adaptarse a cada inodoro. De hecho, solo necesita unas pocas gotas de orina para realizar los análisis.

Además, una vez la muestra ha sido recolectada, sigue "un circuito microfluídico completo" antes de realizar la una autolimpieza y quedar listo para el siguiente uso. Además, se pueden configurar frecuencias y horarios de análisis desde la app.

U-Scan. Withings Omicrono

Eric Carreel, fundador y presidente de Withings, aclara que el reto real de desarrollar U-Scan era crear "un laboratorio tan compacto que pudiera integrarse directamente en el inodoro, sin cambiar los hábitos de nadie".