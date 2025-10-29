Apple se vuelca con los paneles OLED: los incluirá en ordenadores MacBook y tabletas iPad próximamente

Apple no ha perdido el tiempo en los últimos meses. El lanzamiento de los MacBook Pro, iPad Pro y Vision Pro con chips M5 es solo la punta del iceberg de una plétora de presentaciones que revolucionarán el mercado en España.

En estos planes se incluirán muchas pantallas OLED, que llegarán a los dispositivos más baratos de Apple. Según adelanta el periodista de Bloomberg Mark Gurman, la firma californiana extenderá estos paneles a varios de sus productos.

Concretamente, los iPad mini, los MacBook Air y los iPad Air recibirán más pronto que tarde estas pantallas OLED, brindándoles colores más contrastados y un mayor contraste, sumado a una mayor eficiencia energética.

Tablets y MacBooks con pantallas OLED

Actualmente, la mayoría de estos dispositivos disfrutan de pantallas LCD Super Retina Display. De momento, solo los productos más caros de Apple presumen de estos paneles OLED, como serían los iPhone o los iPad Pro.

Apple, dice Gurman, quiere cambiar esto. Citando fuentes internas, Apple ya está probando nuevas versiones de iPad Air, iPad mini y MacBook Air equipados con dichas pantallas, testeando su rendimiento en estos dispositivos.

iPad mini Javier Carbajal Omicrono

El primero de estos productos en ser actualizados, si es que algún día acaban recibiendo estas pantallas, sería el iPad mini. Esto concuerda con los últimos rumores que vaticinan paneles OLED en estas tabletas compactas.

Junto a estas pruebas, Apple está realizando testeos a un nuevo sistema de altavoces con tecnología antivibración, para eliminar los orificios de los altavoces por los que se emite sonido. Así, las tabletas y ordenadores que equipen este método serían más resistentes al agua.

El problema, como es de esperar, es que estos cambios no saldrían gratis. Gurman estima un aumento de precio en prácticamente todos los modelos que equipen estas pantallas, puesto que son más caras que las LCD convencionales.

Por ejemplo, Gurman expone que el iPad mini (cuyo último modelo data del año 2024) OLED sería hasta 100 euros más caro. A cambio, Apple implementaría un chasis rediseñado resistente al agua y obviamente, la tecnología OLED.

iPad Air de quinta generación C.F.Q. Omicrono

Es importante aclarar que tanto los iPad Air como los MacBook Air del 2026 no montarán de momento la tecnología OLED presumiblemente; la próxima tableta ultraligera de Apple se presentará la próxima primavera con pantalla LCD.

Tanto es así que esta tableta será la última en recibir estas novedades. De momento, estos planes están en una suerte de limbo, ya que podrían acabar por desecharse si Apple no ve con buenos ojos esta transición.