La tecnología que podría incluir la edición especial del 20 aniversario del iPhone: botones hápticos en lugar de físicos

Con los iPhone 17 recién salidos del horno en España y la mirada puesta en los iPhone 18, no son pocos los usuarios que vaticinan la llegada del iPhone 20 aniversario, que aterrizaría nada menos que en 2027.

Los iPhone 20 (o XX, según ciertas filtraciones), podrían decir adiós definitivamente a los botones físicos. Este sería el primer teléfono en tener botones puramente hápticos, dejando atrás los mecánicos tradicionales de toda la vida.

Así lo determina Instant Digital, la cuenta leaker de Weibo que además se ha sumado a varios informes que hablan de un profundo rediseño para este nuevo modelo. Un rediseño que dicen algunos conformaría un iPhone totalmente hecho en cristal.

Los iPhone 20 no tendrían botones

Lo cierto es que esto viene de lejos. En 2022, cuando comenzaron a lanzarse los primeros rumores sobre los iPhone 15, se habló del llamado Project Bongo, una iniciativa para incorporar botones hápticos de estado sólido en lugar de los mecánicos habituales.

La idea sería eliminar por completo el mecanismo de los botones de volumen y encendido para optar por unos hápticos, que en vez de ser pulsables, devolvieran una vibración simulando una presión a la hora de tocarlos.

Una imagen ilustrativa de los iPhone 17. MajinBu Official MajinBu Official

El problema es que Project Bongo, como es obvio, nunca llegó a materializarse ni en los iPhone 15 ni en los iPhone 16. Por supuesto, tampoco se han hecho realidad en los iPhone 17, y es difícil pensar que llegarán a los iPhone 18.

Instant Digital, en reportes anteriores, afirmó que el proyecto no había sido cancelado, sino postergado. Es decir, que seguían iterando sobre esta tecnología para futuros productos, no solo para los iPhone.

Con la riada de rumores sobre los iPhone 20, muchos filtradores han vuelto a pensar en Bongo. Ahora, Instant Digital aclara que Apple aprovechará el profundo rediseño de los iPhone 20 para incorporar estos botones.

El diseño de estos botones se integraría en el marco del teléfono, sin ningún tipo de mecanismo mecánico, valga la redundancia. El sistema sería capaz de dilucidar si estamos realizando una pulsación más fuerte o más suave sobre estos botones.

Xiaomi sin puertos. Xiaomi Omicrono

Según el filtrador, Apple ya habría completado los procesos de verificación de esta tecnología y habría aplicado esta retroalimentación háptica para todos los botones de los iPhone 20, incluyendo el botón de acción.

Así, los iPhone 20 serían los primeros teléfonos de Apple en prescindir totalmente de los botones físicos, adoptando esta tecnología para los botones de bloqueo y encendido, de volumen y para el botón de acción.

A esto debemos sumarle el drástico rediseño que sufrirá el teléfono, el mayor desde los iPhone X en 2017. Se rumorea sobre una pantalla totalmente sin bordes, que se acabaría extendiendo a los bordes laterales del teléfono.

Si tenemos en cuenta este diseño de pieza única de cristal, entonces los botones físicos no tendrían cabida o al menos, serían muy difíciles de implementar. Los botones de estado sólido solucionarían parcialmente este problema.

Xiaomi con la pantalla totalmente curva. Xiaomi Omicrono

Por último, es importante destacar el cambio de nombre de los iPhone 20. Debido a que los iPhone de décima generación cambiaron su nombre a X, hay quien especula con la posibilidad de que finalmente se llamen iPhone XX y que lleguen en 2027.