Lo nuevo de Ikea en España es una elegante lámpara de mesa con altavoz Bluetooth integrado por menos de 55 euros

En julio de este año, IKEA lanzó sus primeros altavoces propios tras su ruptura con Sonos y la descontinuación de los dispositivos SYMFONISK. Uno de ellos por fin aterriza en España a un precio de locos.

El primero fue el NATTBAD, un altavoz Bluetooth ultraminimalista que ya se podía comprar en España por 49,99 euros. Junto a él acaba de aterrizar BLOMPRAKT, una alternativa que también hace las veces de lámpara.

La idea detrás del BLOMPRAKT es que además de servir como altavoz Bluetooth, hace las veces de lámpara con un diseño que combina lo minimalista con lo retro, contando con apenas dos botones y un dial.

Un nuevo altavoz de mesa de Ikea

Estamos ante un altavoz-lámpara con un ancho de 22 centímetros y una altura de 22,4. En su parte inferior tenemos el LED para lanzar luz y en la superior, la rejilla con el propio altavoz. Le sigue una práctica conexión Bluetooth.

BLOMPRAKT solo tiene un dial de volumen y un botón Spotify Tap, para reproducir canciones en cualquier momento desde donde la hayamos dejado. Se conjunta con un botón para activar el LED y atenuar la luz si queremos.

Lámpara BLOMPRAKT. IKEA Omicrono

La lámpara-altavoz dispone de un modo multialtavoz para que sea posible conectarlo al resto de altavoces Bluetooth de Ikea que tengamos por casa, ofreciendo un audio multidimensional desde varias fuentes.

La 'gracia' del producto es que su simplicidad de uso. Con el dial regulamos el volumen y con el botón de Spotify Tap, controlamos la reproducción de audio. El botón trasero acaba de completar el conjunto, controlando la función de luz.

Ya se puede comprar en España a un precio ligeramente mayor al de NATTBAD: 54,99 euros para sus tres versiones, en color negro, beige y azul claro. Eso sí, esta última versión es de edición limitada.

Y sí: cualquier producto que tenga Bluetooth puede enviar música a este altavoz BLOMPRAKT. Ya sea un ordenador, un smartphone o una tablet, podremos conectar prácticamente cualquier cosa a esta lámpara.

Un detalle interesante de esta lámpara es que su luz es tremendamente suave, idónea para usarse en horas no demasiado tardías y como luz ambiental. También es posible moverlo de su sitio sin que el cable interfiera en el movimiento.