Así son las espectaculares torres de alta tensión inspiradas en animales que buscan integrarse en el paisaje de Austria

Desde hace unos años, han ido apareciendo en España y en el resto del mundo soluciones tecnológicas que se integren en la naturaleza, con drones inspirados en pájaros o microchips basados en semillas.

Es lo que pretende una nueva colaboración entre Baucon, GP designpartners y la Austrian Power Grid para dar vida a unas torres de alta tensión basadas en animales, con el objetivo de que estos aspectos armonicen "la infraestructura eléctrica con la naturaleza".

Entre los diseños propuestos nos encontramos un ciervo o una cigüeña. La idea es implementar uno de estos "Gigantes de Energía Austríacos" en cada uno de los 9 estados del país, con una forma de animal que coincida con su naturaleza.

Postes de electricidad basados en animales

La Austrian Power Grid ha anunciado este proyecto en su web, alegando que los diseños de torres eléctricas "no han tenido el efecto positivo deseado en la aceptación pública". Simplemente son postes alargados con las conexiones necesarias.

Es aquí donde se conciben los llamados "gigantes eléctricos austríacos", unos diseños de torres que cumplen esta misma función pero con aspectos de animales, relacionados con la naturaleza de cada estado.

Uno de los postes propuestos. AGP Omicrono

Un ejemplo que pone la APG es Burgenland, que recibe una buena cantidad de visitas de cigüeñas al año. Por ende, este estado recibirá un poste con forma de cigüeña, subida encima de una torre más convencional pero conectando los cables.

Por otro lado está Baja Austria, que cuenta con "estribaciones densamente arboladas", llevando a este diseño de ciervo. El objetivo de todo este concepto es convertirse en un símbolo de los proyectos amigables con la naturaleza del entorno.

Además, dicen desde la AGP, las estructuras buscarán "fortalecer la ubicación económica y turística de las regiones y, en última instancia, conducir a una mayor aceptación de los proyectos de expansión de la red por parte del público general".

Los estados en los que los equipos de diseño de AGP esperan implementar estas torres incluyen Baja Austria, Alta Austria, Salzburgo, Estiria, Tirol, Viena, Vorarlberg y Carintia, así como Burgenland.

De momento solo se han presentado dos diseños; el de la cigüeña que usará las alas para conectar los cables y el ciervo, que hará lo propio con sus cuernos. No está claro si este diseño presentará problemas de construcción.

Las maquetas de los postes se presentarán en el Museo Red Dot de Singapur hasta octubre del año que viene. No se han dado fechas concretas para la instalación de estos equipos, pero es evidente que tardarán en levantarse.