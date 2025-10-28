DJI va a por Roomba con su primer robot aspirador: Romo es preciso, potente y tiene un diseño transparente rompedor

DJI, la empresa especializada en drones civiles y sistemas de grabación, va hoy un paso más allá. La empresa ha presentado Romo, su primera familia de robots aspiradores y con los que entra en una nueva categoría de producto.

Los nuevos Romo no son un robot aspirador más. Llegan para establecerse como la mejor alternativa del mercado basándose en su potencia de limpieza y en su detección milimétrica de obstáculos.

La compañía explica que esta primera serie de robots de limpieza inteligente aprovecha el conocimiento que la compañía ha llevado a sus drones para reconocer el entorno y así adaptarse a las necesidades de cada hogar.

Con la combinación de sensores y algoritmos inteligentes para ajustar la ruta de limpieza, promete "una cobertura de succión sin precedentes".

A esto se combina con un potente sistema de succión que funciona desde pisos duros a alfombras, así como un sistema autolimpiante para mantenerlo sin que el usuario se preocupe. Limpieza sin esfuerzo, es la máxima de DJI.

La compañía busca también que su robot sea único y destaque en el mercado, es por eso que la versión Romo A cuenta con la tapa del robot transparente que deja ver su ingeniería interior, mientras que el Romo P, también lleva la transparencia a la base de carga.

Precisión milimétrica

Uno de los elementos que mejor definen a los drones de DJI es su facilidad para volarlos sin apenas experiencia. Es sencillo gracias su capacidad de reconocimiento del entorno y su reacción a él.

Esa misma experiencia es la que la compañía quiere trasladar a sus robots domésticos, equipándoles con un sistema avanzado de detección de obstáculos con sensores de visión de ojo de pez dobles de alto rendimiento y LiDAR de estado sólido de doble transmisor de gran angular.

DJI Romo P DJI Omicrono

Aprovecha así la tecnología dron de DJI que, junto con el aprendizaje automático, permite al robot Romo que reconozca y evite obstáculos tan pequeños como cables de 2 mm de grosor.

Mediante la combinación de la entrada con varios sensores, el Romo genera un profundo conocimiento del entorno que permite el desplazamiento en zonas angostas y estrechas como debajo de camas o sofás y en condiciones de poca luz.

Esta capacidad para moverse también le permite planificar y gestionar mejores trayectorias con la idea de evitar puntos ciegos al tiempo que evita obstáculos.

Puede acercarse a cables, patas de mesas o esquinas para limpiar a fondo sin omitir rincones, pero al mismo tiempo esquivar objetos como calcetines o líquidos para así no atascarse ni generar desorden.

Esta capacidad para moverse y adaptarse al entorno es compartida por los tres modelos, así como su potencia y sus brazos extensibles y flexibles para llegar a diferentes espacios.

DJI Romo A DJI Omicrono

Los Romo S, A y P ofrecen un motor de alto rendimiento y un diseño de flujo de aire optimizado, con hasta 25.000 pascales de succión y hasta 20 litros de flujo de aire por segundo.

El robot reduce automáticamente la velocidad y la rotación del cepillo lateral cuando los sensores detectan residuos como la arena para gatos.

Los cepillos están impulsados por dos motores de alto torque, con un diseño pensado para recoger cabellos largos sin esfuerzo y con una limpieza sencilla posterior.

Además de los cepillos, el Romo cuenta con un gran tanque de agua integrado (de 164 ml) que mantiene los paños de la mopa constantemente húmedos y permite un fregado eficaz.

Ajusta automáticamente la salida de agua, aumentándola cuando la suciedad es más dura, evitando así tener que volver a pasar optimizando la ruta.

Junto con el tanque de agua, el modelo más ambicioso, el Romo P cuenta con un compartimento adicional para el desodorizante para suelos junto con la solución de limpieza estándar, y puede dispensar tanto la solución de limpieza como el desodorizante directamente sobre los paños de mopa.

Las rutinas de limpieza se pueden personalizar para utilizar solución limpiadora y eliminar la grasa de la cocina, o aplicar desodorizante para suelos en función del espacio de la casa.

Una cámara de reducción de ruido en el Romo reduce eficazmente el ruido del flujo de aire para ofrecer una limpieza profunda y silenciosa sin molestar a quienes se encuentren cerca.

Base de limpieza

El otro elemento clave de este robot es su base de limpieza. Donde el robot, además de cargarse, dispone de una puesta a punto entre limpieza y limpieza.

De diseño compacto, funcional y ergonómico, cuenta en su interior con una tabla de lavado de la estación con un diseño todo en uno que evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza.

En su interior cuenta con cuatro chorros de agua de alta presión y una salida de gran diámetro de 16 mm para desechos.

DJI Romo P DJI Omicrono

La base puede lavar a fondo los paños de mopa y elimina los residuos a través del puerto de succión de desechos amplio, garantizando hasta 200 días de funcionamiento sin mantenimiento.

Además, para mantener los paños de mopa limpios, la estación base aplica 12 newtons de fuerza descendente durante la limpieza.

Uno de los elementos donde más hincapié ha hecho DJI en esta base es en la capacidad de filtrar hasta el 80% del ruido, para molestar lo menos posible en casa.

DJI Romo S DJI Omicrono

Dispone de un sistema de supresión de sonido de 3 etapas con conductos de silenciador largos y cámaras con silenciador.

Con respecto al sistema de carga, la base admite 55W de potencia, con lo que se puede cargar por completo en 2,5 horas.

Planes personalizables y videollamada

El robot llega con una profunda apuesta por el software con la nueva aplicación DJI Home.

Con estética elegante y minimalista, ofrece un control total del Romo sin esfuerzo, incluyendo varios modos de limpieza inteligente preestablecidos y personalizables, con inicio rápido de un toque.

Entre los modos está la identificación de alfombras, el reconocimiento de umbrales que evita los cruces frecuentes por el mismo lugar, la limpieza de baños y cocina o el área para mascotas.

Videollamada con el DJI Romo DJI Omicrono

El usuario recibe además alertas anticipadas cuando el tanque de agua limpia está bajo o necesita vaciarse. Busca la planificación y molestar lo menos posible.

Asimismo, los sensores y cámaras pueden usarse para vigilar el hogar o realizar videollamadas con mascotas (o la familia). Para proteger el acceso a la cámara, requiere autenticación de doble factor, los datos están cifrados durante la transmisión, así como puede deshabilitarse.

Precio y disponibilidad

Con respecto al precio y a la disponibilidad, el DJI Romo llega en tres versiones: Romo S, Romo A y Romo P, por 1.299 €, 1.599 € y 1.899 €, respectivamente. La diferencia entre ellos reside en el diseño, con las cubiertas transparentes, así como en diferencias en el sistema de limpieza en el modelo más ambicioso, el Romo P.

Eso sí, como promoción de lanzamiento, la compañía ofrece una rebaja de 200 € en el modelo Romo P y 100 € en las otras dos versiones, además de un kit de accesorios de limpieza gratuito que cubre 6 meses de necesidades de limpieza para quienes la compren antes del 10 de noviembre.

El DJI Romo S es completamente blanco, mientras que en el Romo A la cubierta del robot es transparente y la base de limpieza se mantiene en blanco. En el Romo P por su parte, tanto el robot como la base de carga es transparente y se puede ver su arquitectura interna por completo.

Los tres comparten sensores, poder de succión, cepillos o mopas. Sin embargo, el Romo P cuenta además con la posibilidad de limpiar superficies con desodorizante, así como cuenta con un sistema de desinfección de la bolsa de aspirado.