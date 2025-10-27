Un robot humanoide tan barato como un iPhone: así es el modelo económico que quiere revolucionar tu hogar

Si el Figure 03 recién presentado ha tenido tanto impacto en España y en el resto del mundo es por la importancia que estos robots humanoides están ganando en los últimos meses. Sobre todo si cuestan apenas 1.200 euros.

Es lo que propone la firma Noetix Robotics, una startup china que ha sorprendido al mundo con una relación calidad-precio prácticamente imbatible. De hecho, la empresa afirma haber desarrollado el robot humanoide más barato del mundo.

Y es que este sería, dice Noetix, el "primer robot humanoide de consumo de la industria con un precio inferior a 10.000 yuanes", el equivalente a 1.200 euros o 1.400 dólares. Un precio ínfimo si tenemos en cuenta los costes del resto de modelos.

Un robot humanoide por 1.200 euros

Cuando hablamos de robots humanoides, los precios que se manejan suelen ser astronómicos. Es normal; dichos robots son portentos tecnológicos con una grandísima carga de I+D a sus espaldas.

Por ejemplo, Elon Musk prometió que su robot Optimus costaría entre 20.000 y 30.000 euros. Por otro lado están los robots Unitree G-1 de Unitree, con precios que pueden ir desde 16.000 hasta los 30.000 euros, dependiendo de dónde lo compremos.

Robot Bumi de Noetix

Con esta premisa, es fácil entender la sorpresa ante el robot de Noetix, que cuesta literalmente una fracción de estos costes: apenas 1.200 euros, menos que eso de hecho. Un detalle que Noetix califica como un punto y aparte en el acceso doméstico a la robótica.

El robot de Noetix es un dispositivo humanoide, de 94 centímetros de altura y 12 kilos de peso. Es bípedo y se puede mover de muchas formas distintas: puede bailar, puede andar, puede correr y un largo etcétera.

La clave de este precio, explica la startup, estaría tanto en los materiales usados para fabricar el robot como su propio factor de forma. La movilidad, de hecho, es tan buena porque el dispositivo usa materiales con compuestos muy ligeros.

Además de tener un sistema de interfaz de programación abierta, el robot tiene un sistema modular simplificado para facilitar su adaptabilidad a ciertos escenarios. Además, tiene una batería cuya duración puede alcanzar las dos horas.

Robot Bumi. Noetix Omicrono

Los vídeos mostrados por Noetix en torno al robot apodado Bumi revelan movimientos relativamente complejos, siendo el más importante el baile. Este es un producto ideado para aficionados a la robótica, estudiantes y desarrolladores especializados.

El movimiento y su sistema de control están confeccionados por sistemas internos de Noetix, que ayudan a mantener a raya el precio. Tal sistema, explican desde la compañía, ayuda a fomentar la participación del Bumi en entornos educativos en lugar de aplicaciones industriales convencionales.

Lo más sorprendente es que tal y como explican en Interesting Engineering, Noetix Robotics dista mucho de ser una startup longeva, que ha dedicado años de su historia en desarrollar a Bumi.

Nada más lejos de la realidad; esta compañía fue fundada en 2023, por equipos de las universidades de Zhejiang y Tsinghua. En apenas dos años han podido desarrollar este dispositivo ideado para un mercado comercial masivo.

Bumi. Noetix Robotics Omicrono

Si el Bumi resulta ser un producto factible, este pondría en un auténtico brete a compañías que precisamente aspiran a poner un robot humanoide en cada casa, bajando el estándar de lo que se consideraría un robot humanoide barato a mínimos históricos.