El iPad Pro tendrá una de las grandes novedades de los iPhone 17 Pro para poder disparar su rendimiento

Hace escasas semanas que Apple renovó los MacBook Pro, Apple Vision Pro e iPad Pro con chips M5 y ya tenemos información sobre las novedades que llegarán a las futuras tablets de la firma en España. Funciones que ya presentan otros dispositivos.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg y experto en Apple, ha adelantado varios detalles del futuro de Apple, como el hecho de que llevarán anuncios a Apple Maps. También asegura que los iPad Pro recibirán una cámara de vapor para su refrigeración.

Sí, la misma cámara de vapor presente en los iPhone 17 Pro, y que ha resultado ser una de las grandes novedades de estos teléfonos, siendo la primera vez que dichos smartphones recibían una característica de este estilo.

Cámara de vapor en los iPad Pro

La cámara de vapor de los iPhone 17 Pro ha sido la sorpresa de esta generación de teléfonos. Este sistema de refrigeración líquida ayuda a mantener a raya la temperatura de los iPhone cuando se somete a cargas de trabajo estresantes.

Obviamente, el sistema no es ni mucho menos nuevo, ya que móviles Android desde hace años tenían esta novedad. Sin embargo, es la primera vez que aterrizan en unos iPhone que llevaban varias generaciones calentándose bastante.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

Ahora, relata Gurman, Apple planea llevar esta tecnología a los iPad Pro. A medida que los procesadores de iPhone y Mac se han ido volviendo cada vez más y más potentes, la cuestión de la temperatura se ha vuelto capital.

Y es que los iPad, que tienen un enfoque casi más profesional que los iPhone, suelen estar sujetos a cargas de trabajo superiores teniendo además procesadores más potentes, como son los M presentes en los Mac.

El problema es que la propia naturaleza de los iPad dificulta la implementación de sistemas de refrigeración activas, como un ventilador o algo similar. Sobre todo si recordamos lo finos que son los recientes iPad Pro M4 y M5.

A esto le sumamos iPadOS 26, que ha introducido un conveniente sistema de ventanas que expande todavía más si cabe las capacidades intrínsecas de esta tablet, así como sus aplicaciones laborales (edición multimedia, inteligencia artificial...)

iPad Pro M5 Apple Omicrono

En palabras de Gurman, Apple está trabajando en implementar estas cámaras de vapor en la siguiente ronda de tabletas, que se renovarían en primavera del 2027. En poco más de un año, tendríamos cámaras de vapor en los iPad Pro M6.

Por si fuera poco, Gurman ha vaticinado (de forma lógica, por otra parte) la presencia de un chip M6 de 2 nanómetros, que aumentará todavía más la eficiencia energética y el rendimiento del procesador.

Gurman incluso llega a teorizar sobre la idea de llevar esta tecnología a los MacBook Air. Debemos recalcar que los MacBook Air de últimas generaciones no tienen ventiladores, por lo que no sería raro que también recibieran estas cámaras.