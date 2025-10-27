Dyson presenta Amber Silk, la nueva edición limitada de sus secadores y moldeadores de pelo que arrasarán en Navidad

Aunque Dyson sea conocida por sus avanzados sistemas de ingeniería aplicada a la limpieza y a la agricultura, la compañía es famosa en España por su surtido de brutales dispositivos para el cuidado personal y del cabello.

En este sentido, Dyson vuelve a la carga de cara a las Navidades. La marca ha lanzado Amber Silk, una edición limitada para su línea de productos más famosa que en sus propias palabras busca "ensalzar los momentos más especiales".

La edición cubrirá algunos de los productos más afamados de Dyson, como son las planchas Dyson Airstrat o los moldeadores Dyson Airwrap, entre otros. Todo ello con una filosofía reminiscente a los eventos sociales.

Dyson se viste de gala para Navidades

Amber Silk es una nueva gama de colores pensada para la temporada actual, que conforma una "triple celebración" basada en la calidez y magia que desprenden las fiestas navideñas.

Según Dyson, este nuevo acabado está inspirado en el resplandor que emite el fuego, además de la alegría que supone reunirse con nuestros seres queridos.

Colección Amber Silk. Dyson Omicrono

El equipo de Dyson catalogado como CMF (Color, Material y Acabado por sus siglas en inglés) se ha centrado en ciertos valores principales. Este conjunto de valores reine acabados burdeos tostado, cobre cálido y un champán rosado pálido, cada uno de ellos con una intencionalidad clara.

El burdeos "evoca el cambio de estación y la riqueza de las cenas con vino", mientras que el cobre "refleja el resplandor de las brasas y la belleza de estas fechas". El champán hace referencia a la "alegría de brindar en compañía de amigos y familia".

Los diseñadores e ingenieros de CMF bajo el paraguas de Dyson investigaron cómo surge el color en el entorno. La búsqueda de Amber Silk, dice Dyson, se centró en las granjas de Dyson en Lincolnshire, Inglaterra.

En palabras de la firma, Amber Silk se centra "en los pigmentos presentes en las hojas otoñales", con flavonoles amarillos, carotenoides naranjas y antocianinas rojas y moradas, que protegen la hoja y anuncian el cambio de estación.

Colección Amber Silk. Dyson Omicrono

Tal fue el ímpetu de CMF por crear Amber Silk que llegaron a investigar la propia psicología del color, explorando referencias sensoriales propias de los períodos festivos entre los que nos encontramos.

El resultado fue un acabado que se logró con un proceso de recubrimiento médico, que intensifica la profundidad del color y asegura una durabilidad prolongada, según Dyson.

Los dispositivos incluidos dentro de la gama Amber Silk son los siguientes: el Dyson Supersonic Nural, el Dyson Airwrap i.d, el Dyson Airwrap Co-anda 2x y el Dyson Airstrat.

El Supersonic nural es el secador de pelo de Dyson con sensores Nural para proteger el cuero cabelludo. El Airwrap es un moldeador multifunción, con Bluetooth y accesorios incluidos.

Colección Amber Silk. Dyson Omicrono

El Airwrap Co-anda 2x es otro moldeador multifunción, esta vez impulsado por el motor digital de cuidado capilar más rápido y potente de Dyson (con 6 modos de peinado) y el Dyson Airstrat es la plancha-secador de mojado a seco.

La Airstrat es quizás el producto más interesante, permitiendo alisar el cabello de húmedo a seco usando solamente aire. Esta es la lista de precios: