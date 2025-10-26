Ordenadores con inteligencia artificial perfectos para pymes: así es lo último de Lenovo con procesadores Ryzen AI

España como cualquier otro país está abocado a la generación de la inteligencia artificial. Por ello, no son pocos los que buscan equipos profesionales capaces de manejar tamañas cargas de trabajo. Lenovo ha aprovechado para lanzar los suyos propios.

Hablamos de sus nuevos PCs IA de sobremesa ThinkCentre, que como principal característica incluyen los AMD Ryzen AI 300 Series, que cuentan con hasta 50 TOPS de capacidad NPU integrada.

Todo ello ofreciendo tres sabores bien diferenciados: un todo en uno completo que no necesita pantalla adicional y dos modelos ultracompactos, pensados para PyMEs y pequeñas empresas que integran la IA en sus workflows.

Los nuevos ordenadores de IA de Lenovo

El primero es el ThinkCentre neo 55a Gen 6, un todo en uno que se quita de encima la necesidad de tener pantallas externas con sus respectivos cables. La idea es simple, tener un rendimiento de IA destacado en un factor de forma único.

Los procesadores AMD Ryzen AI 300 Series con NPU integrada dan vida a este ordenador, con hasta 32 GB de memoria DDR5 y 1 TB de almacenamiento SSD. La clave está en su pantalla de 23,8 pulgadas con tasa de refresco de 100 Hz incluida.

Todo en uno ThinkCentre. Lenovo Omicrono

Dicha pantalla, que dispone de un 99% de cobertura de color en el espacio sRGB, esconde una cámara frontal de 5 megapíxeles y el conjunto de soluciones Lenovo Smart Meeting Tools, para unas videollamadas más eficientes y vitaminadas por inteligencia artificial.

Entre estas tenemos supresión de ruido por IA, potenciación de la voz del participante, rastreo de cámaras y un largo etcétera. No falta la propia IA de Lenovo, un asistente personal integrado directamente en el dispositivo, que además tiene audio Dolby con Harman.

Le sigue el ThinkCentre neo 55s Gen 6, que también dispone de los procesadores AMD Ryzen AI 300 Series pero en este caso, en la clásica forma de torre que todos conocemos, sin pantalla externa incluida.

Gracias a este factor de forma, el PC puede integrar dos tipos de GPU. Una Radeon RX 6400 o una Nvidia RTX 3050, que se compenetran con una compatibilidad con redes WiFi 7 y un sistema Energy Star 9.0 con certificación TÜV de ruido ultrabajo.

ThinkCentre neo 55q Gen 6 Lenovo Omicrono

Por último está el ordenador más minúsculo de toda la línea: el ThinkCentre neo 55q Gen 6, que se puede ocultar detrás de un monitor sin apenas problemas, debido a su peso ínfimo de apenas 1,13 kilos.

Mide solo 183 pulgadas incorporando eso sí los mismos procesadores Ryzen antes mencionados, con configuraciones de hasta 64 GB de memoria y 2 TB de almacenamiento. No está exento de puertos, con HDMI, VGA o LAN entre otros.

Toda esta familia de dispositivos de sobremesa integra la suite de Copilot+ PC de Microsoft para dar todavía más peso a la IA en estos ordenadores, con la búsqueda de Windows mejorada, el Agente en Configuración o el Click to Do.

Por último, es importante destacar que estos ordenadores disponen de Lenovo Vantage, una app para gestionar los recursos de hardware y sistema del ordenador, que van desde monitorizar el rendimiento hasta programar actualizaciones.

Precio y disponibilidad: