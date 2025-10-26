Audio-Technica presenta los ATH-ADX7000, sus nuevos auriculares de diseño abierto que conquistarán la gama alta

Audio-Technica sube de nivel. La reputada compañía de audio nipona ha lanzado al mercado sus nuevos auriculares de audición abierta de gama alta, los ATH-ADX7000.

Combinan más de 60 años de experiencia en transductores con la tecnología High-Concentricity X (Transfer) Dynamic Transducer (HXDT) exclusiva de la empresa.

Un proceso de fabricación propio de los transductores que garantiza una precisión única desde el diseño hasta su integración final. Sonido puro tal y como el artista concibió la pieza.

La compañía explica que estos nuevos transductores dinámicos utilizan un método de moldeado y alineación altamente controlado para garantizar que cada diafragma, placa deflectora, imán y bobina móvil sea perfectamente concéntricos, con tolerancias ajustadas a ±0,02 mm, casi diez veces más precisas que los diseños convencionales.

Esta alineación ultra precisa permite que el diafragma se mueva libre y uniformemente, lo que produce transitorios más rápidos, micro detalles mejorados y un sonido más limpio y natural.

Maletín de los Audio-Technica ATH-ADX7000

Es este preciso flujo de aire del diafragma para reproducir el sonido. A diferencia de los cerrados o semiabiertos, permite que el aire se mueva por la carcasa reduciendo la presión y la fatiga en el cráneo y llevarlos puestos durante horas.

Además, la nueva bobina móvil del transductor —con una impedancia de 490 ohmios— mejora la fuerza mecánica sin añadir peso, lo que da como resultado unas frecuencias bajas más definidas.

Una de las claves del diseño de estos nuevos auriculares es su diseño ultraligero. Y es que si el desempeño abierto permite aliviar la presión, sus 275 gramos hace que sean cómodos de usar durante horas.

Buscando esta ligereza apuesta por un chasis de magnesio fundido, que además ofrece resistencia a vibraciones para fomentar la experiencia sonora.

Pensando en el confort llega con dos opciones de almohadillas. Unas estándar de terciopelo de alta densidad y otras de Alcántara más duradera y lujosa.

Además, cuenta Incluye un cable XLR balanceado recubierto de nylon y un cable no balanceado recubierto de nylon con conector estéreo chapado en oro de 6,3 mm (1/4";).

Ambos cuentan con conectores Neutrik y A2DC con punta dorada y se incluye un estuche de almacenamiento compacto para facilitar el transporte.

Con respecto al precio y la disponibilidad, los ATH-ADX7000 estarán disponibles en todo el mundo a partir del 23 de octubre de 2025 y tendrán un precio de venta al público recomendado de 3.499 euros.