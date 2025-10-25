Un proyector modular con cuatro altavoces: el invento de Soundcore para tener un cine verdaderamente portátil

Existe una cantidad inmensa de proyectores en el mercado. España ya ha visto algunos dispositivos portátiles con Google TV, capaces de otorgar imágenes de incluso 300 pulgadas con resolución 4K.

La firma Soundcore, conocida por ser la submarca dedicada de audio de Anker, ha lanzado un Kickstarter para el Nebula X1 Pro, el primer dispositivo de este estilo con altavoces desmontables.

Soundcore ha llamado a su Nebula X1 Pro la primera estación de cine móvil del mundo, con un sistema de triple láser y un conjunto de cuatro altavoces para conseguir un sonido en 7.1.4 canales con audio espacial.

Un sistema de cine portátil

La clave de este altavoz está en su factor de forma modular. El sistema se sustenta sobre una torre de más de 3,3 kilos de peso, que es fácilmente transportable gracias a una asa dedicada en su parte superior.

El centro de la torre está coronado por un proyector de triple láser giratorio, que a su vez tiene un altavoz integrado. La torre a su vez tiene ruedas, lo que facilita todavía más la movilidad de este producto.

Soundcore Nebula X1 Pro. Soundcore Omicrono

El Nebula X1 Pro presume de una serie de altavoces desmontables que se pueden extraer fácilmente de la torre para conseguir ese ansiado sonido en 7.1.4, con 7 canales horizontales, 4 frontales y un subwoofer.

Cada uno de los altavoces funciona de forma inalámbrica y se puede anclar en prácticamente cualquier superficie, permitiendo un sonido mucho más envolvente e inmersivo. En total, conseguimos un sonido de 400 W con una latencia de 25 ms.

La torre, además de ocultar el proyector, sirve como subwoofer y como sistema de transporte. Por si fuera poco, también soporta un conjunto de micrófonos para celebrar karaokes en cuestión de segundos.

En cuanto al proyector como tal, el Nebula X1 Pro disfruta de Dolby Vision, con un brillo de 3.500 lúmenes ANSI, un contraste nativo de 5.000:1 y de una pantalla de cine dedicada que se puede inflar y posicionar en cualquier lado.

Soundcore Nebula X1 Pro. Soundcore Omicrono

Esta pantalla es quizás la joya de la corona de este proyector, ya que tarda en establecerse apenas 5 minutos y ofrece una diagonal completa de 200 pulgadas sobre la que emitir la imagen.

No faltan tecnologías clásicas como enfoque automático en tiempo real, corrección trapezoidal y una cobertura de color extrema, con un 124% de la gama de colores Rec. 709. El sistema corre a cargo de Google TV.

Junto al X1 Pro, Soundcore ha lanzado el Nebula P1, que es básicamente una versión en miniatura. En este caso pesa 2,4 kilos y también tiene altavoces desmontables tipo satélite, aunque en este caso solo dos.

Lo compensa con un subwoofer de 480 cc para ofrecer más graves junto a un sonido 2.0 envolvente, potenciado por una batería de 20 horas. También se puede compenetrar con una base de carga Anker Solix C300.

Nebula P1. Soundcore Omicrono

El Nebula P1, esta vez, se vale de un sistema LED de 650 lúmenes en 1080p, aunque con la posibilidad de emitir imágenes a nada menos que 180 pulgadas. Por cierto, el proyector se puede inclinar en 130 grados.

Otras bondades del mini proyector incluyen puerto HDMI 2.1, una latencia de 10 ms, conexiones USB y la compatibilidad total con Google Cast y Nebula Cast, así como una protección contra el agua y el polvo de IP54 para los altavoces (IP33 para el proyector).

Precio y disponibilidad

El Nebula P1 salió de su respectivo proyecto de micromecenazgo, y se ha puesto a la venta por unos 799 dólares en Estados Unidos. El Nebula X1 Pro sigue en proceso de financiación, con varios precios.

El más básico comienza desde los 2.580 euros, mientras que el más potente que incluye la pantalla inflable y todo el conjunto de accesorios pasa a valer 3.170 euros en Kickstarter.