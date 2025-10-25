Bang & Olufsen celebra sus 100 años con tres ediciones especiales de sus dispositivos de audio más icónicos

“Desde nuestra fundación en 1925, el diseño atemporal ha sido la esencia de todo lo que creamos", explica Kristian Teär, CEO de Bang & Olufsen, compañía que puede presumir de tener dispositivos históricos e icónicos.

Esa resistencia al paso del tiempo es fundamental para entender a la empresa danesa, que va a celebrar el centenario de su fundación con una colección única y exclusiva.

La Colección Centenario está inspirada en la herencia de la marca, rindiendo homenaje a la combinación de diseño y sonido, reinventando tres de los productos más icónicos de Bang & Olufsen: Beoplay H100, Beosound A5 y Beosound A9.

"Desde los patrones de rejilla a cuadros de las primeras radios hasta la vibrante paleta de colores de los años 70 en Century Red, Chestnut Brown y Century Blue, cada detalle lleva el espíritu de su época", explica la compañía a través de un comunicado.

Uno de los elementos que marcan el carácter de los productos de Bang & Olufsen es el aluminio cepillado. Una técnica perfeccionada en los años 80 que eleva la textura y la sensación de producto premium al tacto.

Beosound A9 B&O Omicrono

Un material característico que se añade a "detalles en cuero y a las esferas torneadas" con precisión evocan los códigos de diseño de la última década.

Cada producto de la colección luce el logotipo del aniversario de B&O 1925 y rinde homenaje a la visión de los fundadores, Peter Bang y Svend Olufsen.

Los Beoplay H100 Century Brown combinan un sonido envolvente Dolby Atmos con un diseño creado para resistir el paso del tiempo.

Montan una diadema de cuero en Century Red combinada con almohadillas de cuero en Chestnut Brown y refinados detalles en Century Blue para un contraste vibrante.

Por su parte el Beosound A5 Century Weave es un potente altavoz portátil con conectividad WiFi y Bluetooth, con batería de larga duración y carga inalámbrica integrada, diseñado para escuchar música en cualquier parte.

Beosound A5 B&O Omicrono

Presenta un tejido de rafia de papel en beige y castaño, que reinterpreta las icónicas rejillas de los altavoces a cuadros de la década de 1950 y evoca las texturas de las primeras radios de la compañía. El aluminio cepillado va al marco, mientras que dispone de correa de cuero en Century Red y grabados del aniversario realzan su artesanía.

El Beosound A9 Century Blue combinan una forma escultural con un sonido envolvente, gracias a siete altavoces de alta precisión.

Esta edición renovada está revestida con la tela Centennial Cadence de Kvadrat, un atrevido tejido a cuadros que aporta una visión dinámica y contemporánea, por su parte el aro y las patas de aluminio natural presentan un acabado cepillado que evoca la estética icónica de la firma.

Con respecto a su precio y disponibilidad, el Beosound A5 cuesta 1.500 euros, el Beosound A9 asciende a 4.500 euros y los Beoplay H100 cuestan 1.800 euros, los tres estarán disponibles a partir del 22 de octubre en tiendas Bang & Olufsen seleccionadas y en bang-olufsen.com.