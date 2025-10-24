Las nuevas teles de Xiaomi son brutales: paneles 4K Mini LED de 98 pulgadas y 5.700 nits de brillo a precio de derribo

Si algo sabe hacer Xiaomi son televisores. Su abultado catálogo de modelos, con dispositivos QLED que apenas cuestan 800 euros, es muy apreciado en España. Vuelven a la carga con sus Xiaomi TV S Pro de la gama 2026.

Las 2026 Xiaomi TV S Pro Mini LED son las nuevas 'teles' de la compañía china lanzadas en territorio asiático, destacando por la ya clásica relación calidad-precio y sobre todo por unas opciones de tamaño y paneles increíbles.

Y es que el dispositivo más top de la línea es un televisor de 98 pulgadas, con resolución 4K y 165 Hz de tasa de refresco que además llega aderezado con 5.700 nits de brillo. Unas bestias, sin lugar a dudas.

Los nuevos televisores Mini LED de Xiaomi

La nueva gama de Xiaomi llega en cuatro sabores distintos: 65, 75, 85 y 98 pulgadas, siendo esta última la más grande que ofrece el catálogo chino. Todas, eso sí, comparten las mismas especificaciones.

Los 2026 Xiaomi TV S Pro Mini LED son dispositivos 4K, con tasas de refresco de hasta 165 Hz con la posibilidad de forzarlos todavía más a unos impresionantes 330 Hz. Le sigue una cobertura casi total del espacio de color DCI-P3, del 95%.

Televisor de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

El modelo más grande, gracias a su tamaño, integra un sistema de audio con 7 altavoces distintos, que prometen un rendimiento sonoro similar al de una barra de sonido dedicada, como las que ofrece también Xiaomi.

Otras bondades incluyen un brillo máximo de 5.700 nits para ver todo en su máxima expresión, procesadores XM9000 para toda la línea, sonido aderezado por Harman AudioEFX y 3.864 zonas de iluminación Mini LED en el panel.

Por si fuera poco, los televisores de Xiaomi integran un grosor ínfimo de bordes de apenas 4,6 mm, lo que supone un área de visualización del 90%. En definitiva, son versiones ligeramente potenciadas respecto a las vistas en septiembre.

A modo de comparativa, en aquel momento vimos modelos prácticamente idénticos, pero en este caso con brillos de 5.200 nits y 1.792 zonas de iluminación. Aquí, pasamos a 5.700 y 3.864 zonas de iluminación, respectivamente.

Lo más llamativo es que el enlace de la tienda china de Xiaomi es exactamente el mismo, por lo que parece ser que Xiaomi ha actualizado y mejorado las capacidades de sus televisores incluso antes de lanzarlos al mercado occidental.

Todo ello, manteniendo los mismos precios. Eso sí, de momento estos televisores se han quedado en las fronteras chinas; habrá que esperar a ver si Xiaomi dispone estos dispositivos para Europa y otros mercados. Esta es la tabla con yuanes y euros: