Apple comienza a enviar los primeros servidores de IA fabricados en EEUU: se usarán para Apple Intelligence

Las no pocas presiones de Estados Unidos para que Apple fabrique sus iPhone en territorio nacional han llevado a que Apple realice un ambicioso plan de inversión para dotar de más de 500.000 millones de dólares al país en cuatro años. Ya vemos los primeros efectos de esta iniciativa.

Según ha explicado Sabih Khan, director de operaciones de Apple al medio Fox News Digital, Apple comenzará a enviar servidores de inteligencia artificial fabricados en suelo estadounidense.

Una medida que busca precisamente complacer al presidente Trump y que, como el mismo Khan ha confirmado, forma parte del proyecto para invertir más de 500.000 millones (ahora 600.000) de dólares en industrias de Estados Unidos.

Enviando servidores de IA fabricados en EE.UU

Apple lleva años intentando reducir su dependencia de China a nivel de producción, ya sea debido a los recientes aranceles de Donald Trump o a las constantes presiones del presidente para fabricar dispositivos en Estados Unidos.

Este movimiento concuerda con el visto en agosto, cuando la Casa Blanca adelantó el anuncio de Apple para invertir 100.000 millones más de dólares para fomentar instalaciones de fabricación estadounidenses.

Apple Intelligence

Es aquí donde entra la última medida explicada por Khan. Los servidores fabricados en Houston (Texas), "se instalarán en nuestros centros de datos y desempeñarán un papel fundamental en el desarrollo de Apple Intelligence", dijo el directivo.

Además, el director de operaciones ha adelantado que seguirán ampliando las instalaciones "para aumentar la producción el próximo año", de cara a una inversión todavía mayor en este sentido.

Dichos servidores sirven para potenciar los servicios de inteligencia artificial de Apple, entre ellos la suite de funciones y apps de Apple Intelligence. Estos contienen chips especializados como los M2 Ultra, que prometen una gestión de los datos privada y eficiente.

Las funciones más sencillas de Apple Intelligence que requieren menos capacidad de cómputo se procesan directamente en el iPhone, iPad o Mac. Solo cuando se requiera algo más exigente se recurrirá a estos servidores privados.

Tim Cook, CEO de Apple. Apple Omicrono

El hecho de que estos servidores lleven procesadores propietarios de Apple indica la obsesión de la firma californiana por la privacidad y la seguridad. Los modelos de IA de Apple nunca se entrenan ni con datos privados ni con interacciones de los usuarios.

Nadie, ni siquiera Apple, puede acceder a los datos personales que se procesan en la nube, ya que esta está desprovista de herramientas de gestión de servidores. De hecho, la información se elimina de la nube directamente tras cada uso.