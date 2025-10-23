La primera bicicleta eléctrica de Rivian es una revolución: diseño modular y pantalla a todo color de 5 pulgadas

Los aficionados al motor en España quizás conozcan Rivian, una compañía estadounidense fabricante de coches eléctricos que ha destacado por sus recientes innovaciones en materia automovilística.

Ahora se han metido de lleno en el mundillo de las bicicletas, con su primera e-bike: la Also TM-B, una bicicleta híbrida con pedaleo asistido que presenta un diseño modular, que entre otras cosas permite usar su batería como powerbank.

Por si fuera poco, no estamos ante una bicicleta de bajas especificaciones. La bicicleta cuenta con un rango máximo de 160 kilómetros, con una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora y con un peso útil de 147 kilos.

La bici eléctrica de Rivian

Esta es una bici desarrollada por Also, la división de micromovilidad de Rivian. La clave está en su diseño de propulsión híbrido, que aúna pedaleo y una asistencia eléctrica muy agradecida.

La clave se encuentra en su transmisión electrónica DreamRide, de diseño propietario, que habilita un sistema de generador de energía que al pedalear, recarga la batería, ofreciendo una sensación de 'pedaleo virtual', según Also.

TM-B de Also. Also Omicrono

junto a un motor de tracción independiente que se controla por software. Es el motor de tracción el que mueve la rueda trasera con una correa. Así, la Also TM-B ofrece un motor con hasta 180 Nm de par.

Una de las principales bondades de la TM-B de Also está en su batería, totalmente extraíble y que viene en dos versiones: una base de 100 kilómetros y otra grande de 161 kilómetros, que se puede usar como una powerbank con USB-C.

Este diseño modular no solo se centra en la batería. El cuadro habilita la posibilidad de instalar varios tipos de sillines en la parte central del mismo. Entre las novedades, Rivian ofrece opciones como sillines extendidos, sillines con portaequipajes, etcétera.

Tampoco falta una muy útil pantalla frontal de 5 pulgadas LCD totalmente a color, que además de mostrar la velocidad revela datos sobre la batería restante de la bicicleta y permite ajustar sus modos de conducción, controlar la música, etcétera.

Transmisión DreamRide. Also Omicrono

DreamRide es directamente la gran joya de la corona de la TM-B. No hay una conexión mecánica entre el pedaleo y el movimiento de la bicicleta; de ahí que el generador convierta el pedaleo en electricidad.

Con este sistema se establecen dos modos; el automático y el manual. En el automático, se elige la velocidad de pedaleo y el sistema se adaptará. En el manual, se elige la marcha pero sin bloqueos. Las marchas están definidas por software.

De esta forma, la bici nos permitirá avanzar sin pedalear a velocidades de hasta 32 kilómetros por hora, con una asistencia 5X al pedaleo. La transmisión dispone además de una correa dentada de fibra de carbono.

También es compatible con una app que entre otras cosas, nos envía notificaciones de la bici, como por ejemplo cuando detecta movimiento. La bici de hecho se bloquea por sí sola cuando se estaciona. Y sí, tiene alarma propia y GPS.

Se puede retirar la batería y usarse como powerbank. Also Omicrono

Por último, debemos destacar sus ruedas de 24 pulgadas con recorrido de 120 milímetros, con un sistema de iluminación completa con 1.500 lúmenes en la parte frontal. Podremos optar por varios modelos distintos, dependiendo de la edición.

La Launch Edition se podrá comprar por 4.500 dólares estadounidenses. Otras dos ediciones, la TM-B y la TM-B Performance, se podrán personalizar por talla, cuadro, etcétera.