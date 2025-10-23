El plan móvil de Elon Musk, está más cerca: "En dos años tu teléfono se conectará directamente a Starlink"

El nuevo empeño de Elon Musk es Starlink, su red de conexión a Internet vía satélite que aspira a proporcionar conectividad a las zonas remotas de España y de todo el mundo. En palabras del propio Musk, los teléfonos se conectarán directamente a Starlink en apenas dos años.

Así lo aseguró el magnate en el podcast All-In, donde fue preguntado acerca de la conectividad con Starlink y la posibilidad de posicionar el sistema como una alternativa directa a los operadores habituales.

La respuesta fue clara: "permitirá a SpaceX ofrecer conectividad de alto ancho de banda directamente desde los satélites a los teléfonos". Eso sí, advierte que serán necesarios cambios de hardware en los teléfonos para aprovechar este sistema.

Elon Musk quiere conectividad total

Los avances de Starlink se han ido acumulando con los años. Hace pocos meses pudimos ver cómo esta tecnología se instalaba en la Casa Blanca, ofreciendo además cobertura a los primeros móviles situados en zonas remotas.

Si bien es cierto que su servicio de Internet por satélite ya está disponible en hogares gracias a su equipo de telecomunicaciones, el siguiente paso es ofrecer conectividad 5G en prácticamente todo el mundo.

En septiembre, Elon Musk anunció la compra de licencias de espectro inalámbrico de la compañía EchoStar por 17.000 millones de dólares, lo que permitirá a esta conectividad celular impulsarse de cara a su lanzamiento comercial.

La idea no es otra, tal y como ha vaticinado SpaceX antes, que la de ofrecer Internet a los móviles sin usar apps ni otros dispositivos, con una implementación Direct to Cell que ofrecerá cobertura sin necesidad de antenas o hardware dedicado.

En esta misma línea, Musk aseguró que los móviles serán capaces de conectarse a la red satelital de Starlink evitando la necesidad de usar torres terrestres, consiguiendo ese sueño de cobertura global.

El problema, dijo Musk en el podcasts, es que los móviles actuales no están preparados en su mayoría para esta tecnología. "Hay cambios de hardware que deben realizarse en los teléfonos", apostilló el millonario.

"Es necesario modificar el chipset para agregar estas frecuencias y eso probablemente lleve un período de dos años. Así que los teléfonos que puedan usar el espectro que se adquirió comenzarán, probablemente, a enviarse en dos años", explicó Musk.

De ahí la cifra propuesta por Musk de dos años, en los que se incluye la necesidad de construir los satélites que se comunicarán en estas frecuencias. "En paralelo, estamos construyendo los satélites y trabajando con los fabricantes de teléfonos para añadir estas frecuencias a los teléfonos", detalló Musk.

Problemas con Starlink y las estafas

Las declaraciones de Musk se produjeron poco antes de que llegara una noticia no muy agradable para SpaceX. Según ha adelantado el medio Ars Technica, se habrían deshabilitado nada menos que 2.500 terminales Starlink este mes de octubre.

SpaceX complies with local laws in all 150+ markets where @Starlink is licensed to operate. SpaceX continually works to identify violations of our Acceptable Use Policy and applicable law because - as with nearly all consumer electronics and services - the same technology that… — Lauren Dreyer (@LaurenDreyer) October 22, 2025

Lauren Dreyer, vicepresidenta de operaciones comerciales de Starlink, detalló este hecho en su cuenta de X, asegurando que habían desmantelado junto al ejército de Birmania una red de centros que estafaban a usuarios aprovechando estos terminales.

Y es que la clave está en que Birmania no ofrece licencia de operaciones a SpaceX, por lo que sus equipos no deberían poder operar en el país. Se ha enarbolado la teoría de que estos terminales estaban siendo usados de forma ilegal en la zona.

En palabras de Dreyer: "SpaceX identificó y desactivó proactivamente más de 2.500 kits Starlink en las inmediaciones de presuntos centros de estafa", un acto realizado en pos de prevenir "el uso indebido por parte de actores maliciosos" de estos equipos.

Tal y como ocurrió con Ucrania hace años, SpaceX tiene la capacidad de desactivar estos terminales, ya sea desactivándolos de forma manual usando sus números de serie o utilizando técnicas de geocercado para bloquear zonas enteras que les impidan recibir señal de los satélites.

Medios locales como el Myanma Alinn detallaron la operación que se saldó con el ejército del país interviniendo un centro dedicado al crimen online llamado KK Park.

Esta es solo una operación más del impulso realizado por Birmania para acabar con los fraudes en Internet, así como los delitos cibernéticos internacionales y la proliferación de los juegos de azar ilegales en el país.