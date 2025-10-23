Así es la nueva cámara sin espejo de Fujifilm: dial de filtros dedicado y diseño 'retro' por menos de 1.000 euros

Fujifilm es una compañía que está haciendo bastantes avances en el mercado fotográfico de España. Su reciente Fuji X100VI está triunfando en TikTok, mientras que sus X-Half son la delicia de los amantes de lo retro.

Vuelven a la carga, esta vez con la Fujifilm X-T30 III, la tercera generación de esta icónica mirrorless que llega con un diseño vintage y con novedades bajo el brazo para potenciar la Serie X de la firma japonesa.

Con apenas 378 gramos de peso y un visor central, la Fujifilm X-T30 III dispone de un dial dedicado para filtros o simulaciones de película, que preaplican a la imagen algunos acabados de color propietarios de Fuji. Y por menos de 1.000 euros.

Así es la nueva X-T30 III de Fujifilm

El 'corazón' de esta nueva sin espejo está en su sensor APS-C retroiluminado X-Trans CMOS de 26,1 megapíxeles, aderezado con el procesador más potente de la empresa, el X-Processor 5.

Dicho procesador permite a la cámara procesar las imágenes hasta el doble de rápido, usando el mismo sistema de autoenfoque que montan algunas de las cámaras Fuji más potentes en esta Fujifilm X-T30 III.

Dial de modos de simulación de película en la X-T30 III. Fujifilm Omicrono

Sin embargo, la joya de la corona es el dial de simulación de película, que ya vimos en otras cámaras como las X-M5 o X-T50 de Fujifilm. En este sentido, este es un dial circular que aplica un modo de simulación de película.

La idea es aplicar un filtro de color a la imagen, simulando el acto de cambiar de película fotográfica, con hasta 20 simulaciones distintas. Los amantes del color de Fuji reconocerán algunos de estos modos.

Por ejemplo, disponemos en esta X-T30 III del modo REALA ACE, o el NOSTALGIC Neg, entre otros. Además, el dial cuenta con hasta tres posiciones personalizables para registrar sus propias recetas 'FS' aplicando ajustes personalizados para el usuario.

El enfoque, por cierto, sigue la tendencia del mercado con enfoque por detección de sujetos gracias a la tecnología de deep learning. Es posible detectar rostros y ojos, así como reconocer sujetos como animales, coches, bicicletas, motocicletas, y hasta drones.

Fujifilm X-T30 III. Fujifilm Omicrono

Otro detalle importante de la Fujifilm X-T30 III es su visor, que además presenta un flash integrado. Según Fuji, el estilo del visor central coloca el visor directamente en el eje del objetivo, lo que permite apuntar directamente al sujeto a través de él.

Tampoco falta una agradecida conectividad inalámbrica con impresoras de la línea Link 6 así como una compatibilidad total con formatos instax mini, instax SQUARE o instax WIDE.

En cuanto a la grabación de vídeo, Fujifilm promete una grabación de vídeo máxima de 6,2K a 30p, con códec 4:2:2 a 10 bits, lo que implica la posibilidad de grabar a 4K en 60p y 1080p a 240p, tirando de estabilización digital.

Precio y disponibilidad de la Fuji X-T30 III

La nueva cámara mirrorless de Fujifilm destaca por un precio propio de una gama de entrada que se pensaba extinta por parte de los fabricantes. El cuerpo llega con un precio de apenas 949 euros, que asciende a 1.099 euros con el kit FUJINON XC13-33 mm F/3.5-5.6 OIS.