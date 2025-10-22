Problemas en el desarrollo del iPad plegable de 18 pulgadas: sería tan ambicioso que su precio se dispararía

Las miradas en España están puestas en el futuro iPhone plegable, del cual se saben prácticamente todas sus características. Sin embargo, también se habla del iPad plegable, su dispositivo de mayor tamaño que estaría enfrentando varios problemas en su desarrollo.

Según adelanta Mark Gurman, el iPad con pantalla plegable que la firma de la manzana mordida lleva preparando varios años estaría presentando dificultades en su concepción, causando un posible retraso que lo alejaría de su fecha inicial de lanzamiento.

Concretamente, Gurman cree que si Apple no soluciona pronto esta problemática, el iPad plegable no se lanzaría hasta por lo menos 2029 o más, lo que llevaría a este dispositivo al comienzo de la próxima década.

El iPad plegable, en problemas

Si bien el iPhone plegable no parece haber enfrentado demasiados inconvenientes en su desarrollo —su lanzamiento está previsto para 2026, sin ir más lejos—, no podemos decir lo mismo del iPad plegable.

En julio de este mismo año se reportaron informaciones sobre una pausa provisional en el desarrollo de esta tablet foldable por un conjunto de dificultades en los procesos de fabricación. Unos problemas que derivarían en un elevadísimo precio de salida.

Concepto de un iPad plegable. MacRumors Omicrono

El informe de Gurman es casi una extensión de esta idea. Existen ciertos desafíos relacionados con las propias características de este dispositivo que estarían suponiendo un quebradero de cabeza para Apple.

El panel plegable, similar al de las tablets Android y Windows plegables vistas en los últimos años, estaría fabricado por Samsung Display, la misma que desarrolla los paneles de los iPhone plegables.

Dicha pantalla abarcaría 18 pulgadas, con un pliegue bastante reducido en el centro; la misma filosofía de diseño implantada sobre los iPhone 'Fold'. El problema estaría en el peso y en la tecnología de pantalla.

En palabras del experto, Apple estaría sufriendo para solucionar estas cuestiones. Por ejemplo, el iPad plegable no tendría siquiera una pantalla externa, sino que casi parecería un MacBook sin teclado ni trackpad.

Zenbook 17 Fold OLED ASUS Omicrono

Es esta pantalla de 18 pulgadas (en un tamaño contenido similar al de un MacBook de 13 pulgadas) la que más problemas habría generado, ya que el desarrollo de la tecnología habría elevado poderosamente el coste del dispositivo.

Gurman habla de un precio tres veces superior al de un iPad Pro de 13 pulgadas, que actualmente cuesta 1.449 euros en España (999 dólares en EE.UU). Así, el iPad plegable se acercaría a los 3.000 dólares de precio.

Recordemos que las Apple Vision Pro, que cuestan apenas 500 dólares más, habría enfrentado una baja demanda precisamente por este elevado coste. Por si fuera poco, hay más aspectos a tener en cuenta.

Al dilema del precio le debemos sumar el peso. El iPad Pro puede llegar a pesar un máximo de 600 gramos, mientras que el plegable, dice Gurman, superaría el kilo y medio de peso, al menos en sus unidades de prueba.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Chema Flores Omicrono

Se ha comparado a este iPad con el Huawei MateBook Fold, una tablet plegable de nueva hornada de la empresa china que compartiría varias especificaciones con este iPad plegable, aunque con un peso sustancialmente menor.

Eso sí, no nos podemos quejar de falta de novedades en los iPad, ya que Gurman adelanta algunas de las novedades que vendrán a la familia de tabletas inteligentes de los de Tim Cook.

Además de los recientes iPad Pro M5, los iPad Air M3 de principios del 2025 y del último iPad básico, Apple llevará el M4 al iPad Air del 2026. El iPad más barato incorporará el chip A18.

El jarro de agua fría, de nuevo, se lo lleva el iPad plegable. Gurman de hecho, advierte; las personas involucradas en el desarrollo del dispositivo estiman que es posible que nunca se lance esta tablet por estos problemas.