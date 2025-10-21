El último 'gadget' con IA es para gatos: este recogedor analiza la cara de tu mascota y analiza todos sus comportamientos
Este dispositivo usa la inteligencia artificial junto a sistemas de reconocimiento facial para ofrecerte un análisis de tu felino para que actúes en consecuencia.
Aunque el gadget de IA de OpenAI y Jony Ive esté copando las portadas en España, existen muchos más dispositivos que aprovechan la explosión de la IA. Y sí, esto incluye productos rarísimos, como una cabeza de IA espeluznante.
Lo último es un arenero automático para gatos que además de servir como recogedor para sus deposiciones, permite tener un análisis detallado de los gatos de la casa mediante inteligencia artificial.
No solo eso; el arenero también tiene una doble cámara alimentada por inteligencia artificial con reconocimiento facial, que identifica el rostro de cada uno de los gatos de nuestro hogar para rastrear sus movimientos.
Un arenero con IA para gatos
La idea detrás del arenero, apodado como Litter-Robot 5 Pro es la de rastrear y monitorear a nuestros gatos, incluyendo sus comportamientos mediante análisis de datos con IA.
La clave del Litter-Robot 5 Pro está en su cámara doble, que disponen de visión nocturna mientras hacen las veces de 'vigilante' para el felino. Por un lado, escanea el rostro del gato para reconocer su cara y por el otro, vigila sus deposiciones.
Estas cámaras de hecho pueden rastrear varios gatos al mismo tiempo mientras preparan análisis de tendencias de datos para detectar posibles problemas para que el usuario se adelante a los inconvenientes.
Por supuesto, también es un arenero convencional, aunque con muchísima tecnología. Su tecnología WasteID distingue entre la orina y las heces para controlar los olores según el tipo de deposición.
No falta un conveniente sistema de autolimpieza que elimina todos los desechos automáticamente después de cada uso, lo que nos ahorra la en ocasiones tediosa necesidad de recoger manualmente la arena; solo tendremos que vaciar el contenedor.
El Litter-Robot 5 Pro es compatible con hasta 5 gatos y su cajón de residuos soporta hasta 10 días de deposiciones por gato. También disfruta de una pantalla LCD para ver actualizaciones y sistema de control vía APP.
Junto a las cámaras, el arenero se vale de láseres, sensores de peso y tecnologías antiobstrucción para garantizar en todo momento la seguridad y el funcionamiento de la máquina.
Es mediante la app que recibimos estos datos personalizados, gracias al sistema de cámaras directamente dispuestas sobre el arenero. Eso sí, necesitaremos una suscripción de 7,99 dólares al año para hacer funcionar este sistema.
Otras bondades incluyen un soporte para etiquetas RFID que se venden por separado para identificar mejor a las mascotas (una especie de ID digital para los gatos) y un contenedor de deposiciones sellado rediseñado.
Sin embargo, a la suscripción debemos sumarle otro aspecto relevante: el precio. Whisker pide, además de la suscripción, 899 dólares por la máquina como tal, que se traducen en 775 euros en España.