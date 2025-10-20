Unitree lanza un nuevo robot humanoide ágil y con aspecto más humano: "Servirá a todos de forma segura y amigable"

El estándar en lo que a robots humanoides refiere está muy alto en España. El lanzamiento del Figure 03, el robot que promete ser el mayordomo del futuro, así lo demuestra. Unitree ha respondido con el Unitree H2 Destiny Awakening.

La empresa china ha publicado un vídeo en el que presentan la nueva iteración dentro de su catálogo de robots humanoides. Un robot que según expone la marca, pesa 70 kilos y mide 1,8 metros de altura.

El vídeo en el que el H2 muestra sus capacidades revela a un H2 capaz de hacer movimientos de baile y lucha en el escenario, con un clarísimo enfoque en la agilidad y en el dinamismo. Algo ya visto en los últimos vídeos en los que sus robots hacen movimientos de batalla.

Así es el Unitree H2

Como su nombre indica, esta es la segunda generación de los Unitree H1 y H1-2, los llamados por la firma primeros robots "universales" del mundo. Ya en septiembre, el CEO de Unitree Wang Xingxing anunció que lanzarían un robot de 1,8 metros de altura en la segunda mitad de este año.

A nivel estético, el Unitree H2 Destiny Awakening presume de unas formas más estilizadas, con un cuerpo más minimalista y lo más importante, una cara que imita el rostro humano, cambiando radicalmente la aproximación de Unitree hasta ahora.

Unitree Introducing | Unitree H2 Destiny Awakening!🥳

Welcome to this world — standing 180cm tall and weighing 70kg. The H2 bionic humanoid - born to serve everyone safely and friendly. pic.twitter.com/YlCpIeRg2r — Unitree (@UnitreeRobotics) October 20, 2025

La empresa no da demasiados detalles técnicos, pero se vislumbra una suerte de nariz, algo parecido a una 'boca' y dos ojos en los que se sitúan las cámaras del robot para el movimiento. No falta lo que parece una ranura para baterías en el lateral del torso.

Al ser una versión más refinada del H1, podemos esperar grandes mejoras en movilidad y percepción. Ya el modelo anterior disfrutaba de un sistema LiDAR con cámara de profundidad, para ofrecer una percepción en 360 grados con precisión espacial.

El Unitree H1 podía moverse a una velocidad de 3,3 metros por segundo, con una movilidad potencial de alrededor de 5 metros por segundo, así como 5 grados de libertad en cada pierna y 4 en cada brazo (eso sí, eran de 6 en cada pierna y de 7 en cada hombro en el H1-2).

La idea detrás de esta renovación sería un enfoque más dinámico, centrado en la fluidez de movimientos y en el diseño más humanoide. Podemos ver esta idea reflejada en los múltiples pasos de baile que realiza el H2 en un escenario.

Eso sí, los usuarios han dudado de si la 'máscara' que porta el robot es su rostro verdadero o si por el contrario esta es una máscara estética dispuesta para el vídeo promocional. Está por ver cuáles son las características precisas de este robot, que aún son desconocidas.