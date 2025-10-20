El parabrisas de un avión se rompe a 11.000 metros de altura: lo golpeó un objeto extraño de origen desconocido

Un nuevo y extraño suceso en aviación ha generado incredulidad en España y en el resto del mundo. Un vuelo de United Airlines que volaba desde Denver a Los Angeles tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia debido a una colisión inesperada contra el avión.

Un aparatoso accidente que ha generado dudas de todo tipo, ya que el suceso es extremadamente raro. El impacto de un objeto no identificado no solo causó daños en la parte frontal de la cabina, sino que se agrietase el parabrisas de la propia cabina a una gran altitud.

El avión Boeing 737 Max 8 con vuelo UA1093 estaba volando a más de 11.000 metros de altura el pasado 16 de octubre de 2025. Tras la fractura de la cabina, el vuelo de 140 pasajeros pudo aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Salt Lak City.

Un choque frontal contra un avión

La misma United Airlines confirmó el incidente, asegurando que el vuelo 1093 de la aerolínea pudo aterrizar sin problemas en Salt Lake City "para reparar los daños en su parabrisas multicapa". La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) también ha abierto investigación.

En estos momentos, el NTSB ha confirmado en su cuenta de X que investigarían la rotura del parabrisas durante un vuelo de crucero. "La NTSB recopila datos de radar, meteorológicos y de la grabadora de vuelo", anunció la entidad.

The NTSB is investigating a cracked windscreen on a Boeing 737-8 during cruise flight near Moab, Utah, Thursday. Operating as United flight 1093 from DEN to LAX, airplane diverted safely to SLC. NTSB gathering radar, weather, flight recorder data. Windscreen being sent to NTSB… — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) October 19, 2025

Como decimos, todo ocurrió el 16 de octubre. El 1093 de United Airlines se encontraba realizando un vuelo estándar a más de 11.000 metros de altura. De forma súbita, el parabrisas de la aeronave se agrietó tras escucharse un fuerte golpe.

Las fotos no confirmadas publicadas en redes sociales muestran restos de materiales desperdigados por toda la cabina y algunos daños superficiales que sufrieron los pilotos. Uno de ellos habría acabado con daños por contacto y quemaduras sobre su brazo.

Tal y como relatan algunos medios como Gulf News citando las imágenes de los daños, la nariz del avión contaba con daños achacables a una lluvia de granizo, así como un golpe localizado justo en la parte del morro. Se desconoce por completo cuál fue la causa.

De nuevo, las imágenes aún no confirmadas, revelan el impacto justo en la parte derecha del cristal, deformando el cuadro metálico que lo sostiene. Aunque el parabrisas se agrietó, no se rompió lo que evitó una despresurización de la cabina.

On October 16, 2025, United Airlines flight UA1093, a Boeing 737 MAX, had to make an emergency landing in Salt Lake City after its windshield was cracked by an unknown object while flying from Denver to Los Angeles. One pilot sustained arm injuries, and while the exact cause is… pic.twitter.com/ByXPRyOjXZ — Ranger H (@RangerH338) October 19, 2025

Lejos de ser parabrisas normales, los windshields de los aviones están fabricados en varias capas laminadas de materiales resistentes que incluyen vidrio o policarbonato. Dichos materiales crean un panel multicapa, totalmente hermético y resistente a golpes.

Esta resistencia está hecha específicamente para soportar el impacto de aves. De hecho, pueden soportar golpes de aves cuyo peso máximo es de 1.8 kilos a 450 kilómetros por hora. Soportan condiciones de presión extrema y evitan la congelación en la cabina.

El parabrisas está específicamente diseñado para mantener la presión interna de la cabina a 8 psi y para evitar choques térmicos debido a las extremas temperaturas. Es un componente clave para la estructura presurizada de la cabina y la integridad del fuselaje del avión.

Toda esta información deja claro lo extremadamente raro del suceso, ya que no se sabe en absoluto qué tipo de objeto ha podido realizar un golpe tan agresivo en el morro del avión causando este destrozo.

Daños sufridos. Origen desconocido X

AvBrief recoge el testimonio del capitán del vuelo, que habría descrito una serie de 'escombros espaciales' como los responsables del impacto del avión. No se sabe en absoluto qué pasó ese 16 de octubre, pero se barajan varias teorías.

Algunos usuarios se han sumado a la teoría de la basura espacial, aunque las probabilidades de que justo una pieza de este calibre reentrando a la Tierra impacte de esta forma en un avión son ínfimas. También se ha hablado de un 'pequeño' meteorito.

Por supuesto, no se han descartado algunos objetos más comunes, como granizo a gran velocidad o un ave. Otros han negado la hipótesis de los desechos espaciales ya que estos podrían haber causado muchos más problemas que un parabrisas roto.

Medios angloparlantes citan un foco de investigación relacionado con un supuesto globo meteorológico fuera de control, lo que también presenta problemas; estos globos no tienen la velocidad suficiente como para causar el destrozo sufrido en el parabrisas.

Está por ver qué pasará con la investigación. Afortunadamente, ninguno de los tripulantes sufrió heridas, y los pasajeros fueron trasladados a un Boeing 737 Max de reemplazo que continuó el trayecto. Eso sí, con un retraso de nada menos que 6 horas.