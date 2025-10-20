El iPhone 17 es un éxito en ventas en todo el mundo: el modelo base casi duplica al iPhone 16 en China

Casi desde que salieron a la venta en España, se supo que los iPhone 17 iban a vender como churros. Los nuevos dispositivos habrían tenido un desempeño en ventas muy superior a la pasada generación.

Así lo detalla la firma de investigación Counterpoint Research, en el que valoran el rendimiento en ventas de los iPhone 17 en Estados Unidos y en China durante los primeros 10 días de su comercialización.

La respuesta es clara: los iPhone 17 han superado ampliamente a los iPhone 16, siendo el modelo base el más popular, el cual habría causado auténtico furor en territorio estadounidense.

Los iPhone 17 arrasan en EE.UU y China

La clave reside en el iPhone 17 estándar, el modelo más económico de toda la línea de iPhone de este año. Este dispositivo, con unas características mucho más potenciadas respecto a la pasada generación, está vendiendo como pan caliente.

En palabras de Counterpoint Research, el modelo base ha sido "el principal impulsor, con ventas que aumentaron casi un tercio". Además, la familia al completo habría superado a los iPhone 16 en sus primeros 10 días.

iPhone 17 Chema Flores Omicrono

Otro punto importante que refleja el análisis de Counterpoint es que el iPhone 17 Pro Max está experimentando una demanda inusitada en EE. UU., la mayor durante los dos primeros fines de semana.

Esto es debido a que los usuarios de la era COVID-19 (es decir, de hace 5 años atrás) están actualizando sus dispositivos. En China, los iPhone Air han sido mucho más populares que los iPhone 16 Plus.

Así, las ventas en estos primeros 10 días se traducen en un aumento del 14% respecto a la generación pasada, en dos de los mercados clave donde los iPhone buscan reinar a toda costa.

Mengmeng Zhang, analista sénior de Counterpoint, señala que el modelo base de los iPhone 17 "es muy atractivo para los consumidores, ofreciendo una excelente relación calidad-precio".

iPhone 17 Chema Flores Omicrono

Zhang achaca este éxito a las mejoras introducidas por Apple en esta generación, con una mejor pantalla, una cámara selfie con sensor cuadrado mejorada y un almacenamiento base duplicado a 256 GB.

Todo ello, dice Zhang, al mismo precio que los iPhone 16 estándar del año pasado, que no contaban con tantas mejoras. "Comprar este dispositivo es pan comido, especialmente si a eso le sumamos los descuentos y cupones de los canales".

Cabe aclarar que los iPhone Air están resultando ser todo un fenómeno en China, a diferencia de lo que ocurre en EE.UU. Un modelo que recordemos, es tan fino que solo admite eSIM para tener conectividad móvil.

En definitiva, el iPhone 17 ha sido la gran estrella en ventas de esta familia, casi duplicando las ventas unitarias respecto al iPhone 16 en territorio asiático. Un logro espectacular para una Apple más fuerte que nunca en lo que a telefonía refiere.