Este cargador rápido sin cables será el mejor aliado para tu iPhone, Apple Watch y AirPods: los puede cargar todos a la vez

Apple presentó en septiembre su nueva familia de iPhone, Apple Watch y AirPods Pro. Dispositivos que pueden cargarse a la vez en el último lanzamiento de Belkin, la estación UltraCharge Pro.

Se trata de la primera estación de carga magnética tres en uno del mercado que incorpora tecnología Qi2 de 25W, logrando así una carga inalámbrica sin cables 5 veces más rápida que la generación anterior.

Disponible en dos colores, negro o crema, permite cargar el iPhone del 0 al 50% en sólo 25 minutos, con lo que es ideal tanto para tener en la mesita de noche como para colocar en el escritorio y tener así el teléfono de Apple siempre cargado.

Igualmente en poco más de media hora podremos tener cargado en torno al 80% de la batería del Apple Watch, un tiempo ajustado perfecto para poder aprovechar la monitorización del sueño del reloj de Apple. Asimismo, el sistema de carga para los AirPods queda en los 5W de alimentación.

Una de las claves de esta base de carga múltiple reside en su sistema de refrigeración.

Belkin UltraCharge Pro. C.F. Omicrono

Belkin explica que cuenta con una tecnología de carga diseñada para refrigerar mediante un ventilador inteligente que logra la disipación avanzada del calor, rebajando hasta en 7 grados la temperatura del dispositivo.

Esta temperatura está monitorizada en todo momento, además, gracias al sistema Belkin SmartProtect que garantiza la fiabilidadmediante una serie de pruebas y rendimiento en tiempo real.

Permite que el usuario esté seguro ante sobrevoltajes, detección de cortocircuitos y sobrecargas, así como la alteración de la corriente.

Tan segura está la compañía del rendimiento y seguridad de su producto que, además de contar con la garantía habitual, incluye una garantía de 2.000 euros para los equipos conectados. Belkin reparará o reemplazará cualquier dispositivo que haya sido dañado por una carga eléctrica estando adecuadamente conectado a este producto.

Belkin UltraCharge Pro. C.F. Omicrono

Pero más allá de la tecnología, el gran símbolo diferencial de la UltraCharge Pro es su diseño premium. Construida con materiales ignífugos, cuenta con un soporte ajustable de silicona suave al tacto, marco de metal cromado y una gran movilidad con un ángulo de emplazamiento del iPhone totalmente personalizable. Tanto en horizontal como en vertical, todo gracias a MagSafe.

Además, en ese proceso en el que Belkin cuida la estética hasta el último detalle presenta unas dimensiones compactas —poco más grandes que una lata de refresco, lo que permite tener un espacio más limpio y con menos cables.

Cabe tener en cuenta además que, a diferencia de lo que sucede con los teléfonos, la base incluye un cargador USB-C de 45W así como un cable USB-C a USB-C de 1,5 metros, pensando en que se pueda colocar en el mejor lugar posible.