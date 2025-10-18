La tienda de campaña inflable capaz de resistir a condiciones extremas: vientos de 180 km/h y se hincha en solo 5 minutos

Salir de acampada es una actividad muy popular en España, sobre todo cuando hace buen tiempo. Y, para ello, la tienda es un elemento indispensable, un elemento que ha evolucionado, dejando modelos sorprendentes, como una que tiene forma de hamaca, otra para camperizar el coche o una nueva inflable para usar en condiciones extremas.

Se trata de la nueva tienda de campaña Mavericks Blue Ice de la firma Heimplanet, que está ideada para utilizarse en condiciones extremas, se infla en apenas 5 minutos y es capaz de resistir vientos de 180 kilómetros por hora.

Esta tienda inflable ultrarresistente es apta para expediciones e incorpora desde un tejido más resistente hasta un mejor drenaje y ventilación; y, a diferencia del modelo original Mavericks de la firma —que ha servido como campamento base en expediciones—, se monta en la mitad de tiempo.

El nuevo modelo Mavericks Blue Ice incorpora algunas esquinas y travesaños nuevos en la maraña de vigas de aire exteriores, lo que la firma denomina "rejilla de diamantes inflable", aunque el exoesqueleto sigue siendo el mismo que la versión original.

Para esta versión la firma ha añadido 5000 mm de silicona-poliuretano a la fórmula de su tejido de poliéster para mejorar la resistencia al desgarro del material que sostiene la estructura de aire; que también es impermeable y más resistente a las condiciones extremas.

La tienda inflable Mavericks Blue Ice. Heimplanet Omicrono

Heimplanet ha incorporado igualmente un nuevo diseño de soporte del tejido que mejora la gestión de la humedad y ofrece un drenaje más eficaz del agua de lluvia y elimina mejor la nieve para no sobrecargarse.

Las costuras del tejido de la tienda son ahora más delgadas para mejorar el sellado impermeable con una cinta más resistente. Para proteger el interior del agua, la tienda viene con un sistema de ventilación que aumenta el flujo de aire, incluso en condiciones de lluvia intensa y viento.

Mavericks Blue Ice llega con nuevos componentes y accesorios, entre los que se encuentran dos bombas de suelo bidireccionales independientes para que dos personas inflen la tienda simultáneamente, reduciendo de 10 a 5 minutos el proceso de montaje.

El paquete estándar de la tienda incluye un nuevo juego de piquetas con 10 extragrandes y 8 estándar, además de una lona impermeable desmontable, cuerdas tensoras, kit de reparación y bolsa de transporte.

Con un peso total de 25 kg, la tienda ofrece espacio para 10 personas y conserva los 13 m² de superficie y 195 cm de altura del modelo original. Mavericks Blue Ice tiene un precio de 6439 dólares, que al cambio son aproximadamente unos 5.524 euros.