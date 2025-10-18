El 'gadget' que quiere jubilar al tensiómetro de siempre: monitorear la presión arterial ahora es más fácil que nunca

Aunque dispositivos tan cotidianos como el Apple Watch han demostrado ser muy eficientes monitoreando la salud, muchos en España no se hacen a los dispositivos médicos. La empresa Withings quiere solucionar eso.

Para ello, ha lanzado el BPM Vision, un tensiómetro que permite controlar la presión arterial y la fibrilación auricular de una forma bastante más sencilla, gracias a aspectos como su pantalla a todo color y sus botones interactivos.

La idea es eliminar algunas de las mayores asperezas que presentan los tensiómetros más convencionales, como el ajuste de la manga o las, en ocasiones, inconsistencias en las mediciones realizadas por estos fallos.

El tensiómetro fácil y accesible

La facilidad de uso impregna todo el dispositivo de BMP Vision. Por ejemplo, dispone de una pantalla a color, de alta resolución que muestra al usuario instrucciones paso a paso muy detalladas para guiar al paciente en su examen.

Por otro lado, el tensiómetro integra un CG que no precisa de un smartphone en el momento de la medición, permitiendo un seguimiento completo de la salud cardiovascular eliminando barreras y sin añadir complejidades varias.

BPM Vision. Withings Omicrono

El BMP Vision se vale del servicio Cardio Check-Up de Withings+, que consigue que las mediciones de electrocardiograma del tensiómetro puedan ser analizadas por cardiólogos certificados en un plazo máximo de 24 horas.

Withings+ es el servicio de suscripción de la marca, que integra un mes completo gratuito para los compradores del tensiómetro. De esta forma, el usuario puede realizar un primer análisis totalmente gratuito.

Las asperezas que menciona Withings respecto al uso de los tensiómetros habituales refieren sobre todo a los brazaletes, la falta de orientación y a las mediciones inconsistentes. Los usuarios se suelen poner mal los brazaletes y no reciben la orientación adecuada para usar los dispositivos.

El dispositivo se quita todo eso de encima, con una precisión de nivel clínico y resultados codificados por colores que se muestran en su app dedicada. De hecho, el BPM Vision es un dispositivo médico certificado CE.

BPM Vision Withings Omicrono

Su ECG consta de un único electrodo que captura datos en apenas 30 segundos, con tan solo poner los dedos en los sensores frontales del dispositivo. Sirve para detectar fibrilación auricular en el paciente.

Le sigue la tecnología EasyTrack, con tutoriales mostrados en la pantalla LCD de 2,8 pulgadas presente en el producto. Una tecnología que además está aderezada con un código de colores en los resultados.

Withings habla de otras ventajas, como TripleTrust para hacer tres mediciones consecutivas que confirmen la fiabilidad de los análisis y la manga FlexiFit, más ajustable y cómoda para los usuarios disponible en varias tallas.

Desde la compañía aseguran haber conseguido nada menos que 73 millones de lecturas de presión arterial a nivel internacional. De los 98,1 millones de ECG realizados con estos dispositivos, 4,8 millones detectaron signos de fibrilación auricular.