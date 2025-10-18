Casio lanza su reloj vintage más especial: una edición limitada para celebrar el 40 aniversario de la icónica 'Regreso al futuro'

El universo del cine y la tecnología se unen este mes con el lanzamiento de una pieza imprescindible para coleccionistas y fanáticos: Casio Vintage ha anunciado la edición limitada del reloj calculadora CA-500WEBF-1AER, una colaboración exclusiva que celebra el 40.º aniversario de la icónica película Regreso al Futuro.

La icónica película de Robert Zemeckis sopla 40 velas este 2025 y, además de volver a cines este mes, Casio lo celebrará con un reloj muy especial repleto de guiños para los más entusiastas de la cinta.

Este reloj no es simplemente un accesorio, sino un guiño nostálgico a una era donde la innovación y la cultura pop caminan de la mano

En la película Marty McFly llevaba un reloj calculadora Casio CA-500 que, además de ser una novedad e innovación técnica en su momento, se ha convertido en un clásico de culto muy buscado por los fans de la saga y los relojes digitales.

Este modelo con función de calculadora podía realizar las cuatro operaciones aritméticas básicas, además de cálculos de 8 dígitos. Desde la década de 1980, el reloj calculadora ha sido uno de los clásicos absolutos de la colección Casio Vintage.

Casio CA-500WEBF-1AER Casio Omicrono

Ahora el nuevo modelo del aniversario va mucho más allá.

El reloj se inspira en otro elemento aspiracional de la película, el DeLorean del Dr. Emmett 'Doc' Brown, interpretado por el actor Christopher Lloyd.

"Los diferentes colores alrededor de los botones frontales evocan los circuitos de temporización de la máquina del tiempo para ajustar la fecha y la hora", explica la compañía a través de un comunicado. Pero los detalles no acaban ahí.

En la parte trasera se puede encontrar una grabación sobre el funcionamiento del condensador de fluzo, la pieza de tecnología ficticia que transforma el DeLorean en una máquina del tiempo y permite viajar a través de él. Además, cuenta con el logotipo de la película en el cierre de la correa.

Casio CA-500WEBF-1AER Casio Omicrono

Más allá del reloj, el embalaje también está a la altura de la pieza.

Se presenta en un embalaje especial que recrea una antigua cinta de vídeo que emula a la película, así como también viene con la funda de película en el clásico cartón que se podía encontrar en los VHS de la época.

El lanzamiento oficial será el 22 de octubre, a un precio recomendado de 119 euros en tiendas seleccionadas y plataformas online.

La expectación es máxima, teniendo en cuenta que la edición será limitada; se espera que fanáticos del cine y la relojería vintage agoten rápidamente las unidades disponibles. Tanto es así que sólo se venderá para los miembros de Casio ID.