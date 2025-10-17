Los nuevos MacBook Pro 2026 serán revolucionarios: pantallas táctiles con tecnología OLED y un diseño más delgado y ligero

De momento, los rumores ocurridos en España sobre los MacBook Pro se han confirmado. Un único modelo de 14 pulgadas hizo acto de presencia junto a los iPad Pro y Vision Pro con chips M5. Ahora, según Mark Gurman, le toca el turno a los MacBook del 2026.

Gurman, periodista de Bloomberg, redobla su apuesta tras confirmar junto a Ming-Chi Kuo que los MacBook Pro del año 2026 tendrán pantallas táctiles y con tecnología OLED. Unos portátiles que llegarían eso sí a finales de 2026 o principios del 2027.

De hecho, el propio Gurman recuerda cómo Steve Jobs rechazaba de forma total la idea de una pantalla táctil en un portátil, llegando a ridiculizar la idea en una de sus presentaciones. Ahora, la empresa de la manzana mordida contradice este mantra.

Jobs, contra las pantallas táctiles

En octubre de 2010, poco antes de la muerte del directivo, Jobs habló del tema en la conferencia Back to the Mac. Llegó a admitir que habían estado haciendo pruebas de todo tipo con usuarios, dejando claro que "una superficie táctil vertical no funciona".

Criticó sobre todo la experiencia ergonómica de cara al usuario, ya que a su juicio levantar el brazo para tocar la pantalla cansaba al comprador. Steve Jobs incluso mostró un diseño hipotético de un MacBook con pantalla táctil, denostándolo por el camino.

Jobs creía que las pantallas táctiles eran para dispositivos como los iPhone y los iPad, mientras que los portátiles debían manejarse con teclado y con trackpad. Más de tres lustros después, Apple ha cambiado diametralmente su propuesta.

Los MacBook Pro con pantalla táctil

Este rumor tuvo su origen en 2023, también de la mano de Gurman. En ese entonces, el periodista explicó que los portátiles de Apple incorporarían no solo paneles OLED (actualmente montan pantallas Mini-LED) sino que también serían los primeros Mac con pantalla táctil.

MacBook Pro con M5 Apple

Ming-Chi Kuo recogió el testigo y varios meses después, Gurman insiste: citando fuentes internas, el experto deja claro que habrá MacBook Pro renovados con estas pantallas. El logro será doble; será la primera vez que un Mac reciba ambas tecnologías.

Según Gurman, los MacBook conservarán sus elementos principales, como el teclado o el trackpad, por lo que la pantalla táctil será un añadido adicional. Eso sí, detalla que se eliminará por completo el notch introducido en los MacBook Pro de hace un par de generaciones.

En su lugar, estos MacBook que integrarán la misma tecnología OLED de los iPad Pro e iPhone, tendrá un "diseño perforado que dejará un área de visualización alrededor del sensor". Es decir, que tendrá un recorte de Dynamic Island similar al de los iPhone.

Es de esperar que si Apple realiza cambios en macOS para albergar estas pantallas táctiles incluya estas Dynamic Island en sus nuevos portátiles. Unos portátiles que además incluirán una bisagra reforzada y nuevo hardware que evite que la pantalla rebote o se mueva al tocarla.

MacBook Pro M5 Apple Omicrono

Así, Apple intentará minimizar los problemas más típicos de los portátiles con pantallas táctiles. A la hora de tocar sobre estas superficies, las pantallas se mueven de forma indeseada y rebotan. La bisagra de Apple se encargaría de eliminar este efecto.

El problema es que todo esto tendrá un precio; los dos modelos, de 14 y 16 pulgadas, tendrán un precio superior al esperado, superando a sus predecesores por unos "cientos de dólares más". También llegarán en 2026 nuevos portátiles con M5 Pro y M5 Max.

¿Quiere decir esto que Apple introducirá pantallas táctiles en todos sus portátiles? Nada más lejos de la realidad. Apple observará detenidamente cómo el mercado afronta esta idea, y comprobará si esto merece la pena.

Si no, estas pantallas táctiles podrían correr la misma suerte que las Touch Bar, que acabaron eliminadas de los últimos modelos Mac por no ser lo suficientemente populares. De hecho, estas Touch Bar fueron la 'solución' a la idea de meter superficies táctiles en los Mac.

iPad Pro M5 Apple Omicrono

El cambio de paradigma no es casual. Apple temía que los MacBook táctiles canibalizasen las ventas de los iPad. El problema es que las ventas de estas tablets ya ha ido decreciendo con los años, y el mercado ha ido virando cada vez más a una era de portátiles táctiles.

La presión del mercado, y la desaceleración en ventas de estas tabletas ha llevado a que Apple ceda y tire por tierra la visión de un Steve Jobs que deseaba una mayor separación entre estos productos. Sea como fuere, habrá que esperar prácticamente un año entero.