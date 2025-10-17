Los iPhone del año que viene revolucionarán la fotografía con un sistema mecánico ajustable, oculto en sus cámaras

Aunque hace pocas semanas que tenemos los iPhone 17 y 17 Pro disponibles en España, ya están surgiendo los primeros rumores de los iPhone 18 del 2026. Estos teléfonos disfrutarán de una novedad inédita: un sistema de apertura variable.

Así lo determina el medio coreano ET News, que afirma haber conseguido información sobre el apartado fotográfico que tendrán los iPhone 18 de septiembre del año que viene. Dicho sistema cambiará por completo la forma en la que tomaremos fotos en nuestros teléfonos.

Y es que los sistemas de apertura son una rara avis en el mundillo de los smartphones. Con un mecanismo de palas, es posible controlar la cantidad de luz entrante a la lente y así modificar tanto el brillo como la propia profundidad de campo de la fotografía.

Apertura y profundidad de campo

¿Qué es la apertura en fotografía? Si nos ceñimos a la fotografía, la apertura refiere a un complejo sistema óptico que determina la cantidad de luz que pasa a través de una lente en base a un orificio circular. En los objetivos, este orificio se regula con el llamado diafragma.

La apertura está regulada por el diafragma, una estructura interpuesta compuesta por palas para regular la cantidad de luz que entra en el sistema, a medida que se abre o cierra el orificio. Este sistema se mide por el famoso valor F de los objetivos, que más que probablemente habrá visto más de una vez.

Aperturas. Wikimedia Omicrono

Los objetivos suelen incluir los valores de apertura máximos y mínimos. El valor F nunca puede bajar del mínimo del objetivo, ya que ese es el punto de máxima apertura de sus palas, aunque sí subir (ya que se cierra). El valor se mide en pasos que van escalonados.

Cuanto más bajo es el valor F, más abierto está el orificio y más luz deja pasar al sensor. Cuanto más alto, más cerrado y menos luz deja pasar. Los pasos pueden ir desde F/1.0 (aunque hay lentes con valores menores) hasta F/22, que es el punto más cerrado de las palas.

La escala en pasos completos fotográficos iría así; 1.0, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 y 22, con pasos intermedios dependiendo de si buscamos otros valores como pasos medios. Si un objetivo tiene un valor mínimo de F/2.0, nunca podrá bajar de ahí, por ejemplo, pero sí subir.

Cualquier objetivo con cualquier apertura puede ir a un máximo de F/22, punto máximo de cierre del orificio. El valor F no es solo uno de los más importantes a la hora de ajustar el brillo de la imagen, sino que controla la profundidad de campo.

Izqu.: poca profundidad de campo. Der.: mucha profundidad de campo. fir0002 flagstaffotos en Wikimedia Omicrono

Cambiando la apertura del objetivo, se regula el máximo paso de luz hacia el obturador, dejando pasar más o menos luz a la cámara a través de la lente. Si bien el tema de la profundidad de campo es más complicado, podemos resumirlo en el famoso efecto bokeh.

Cuanto menor es la profundidad de campo, más desenfoque obtendremos en las fotografías con un sujeto principal. Cuanta más profundidad de campo tengamos, más enfocado se verá todo. A medida que el valor F de la apertura baja, menos profundidad de campo obtenemos y viceversa.

Si queremos hacer el famoso efecto bokeh con gran desenfoque, necesitaremos una lente de valor F bajo, como por ejemplo una lente 1.2, 1.4, 2.0 o 2.8. Si por el contrario queremos que todo salga perfectamente enfocado, deberemos subir el valor F a cifras de entre 8 y 22.

El iPhone 18 Pro tendría apertura variable

Normalmente y en la gran mayoría de ocasiones, los móviles no tienen una apertura variable, sino fija. El valor F se mantiene y no es controlable por el usuario, por el sencillo motivo de que no hay palas que regular. No hay un orificio que controlar, porque el mecanismo no está.

Render del iPhone 17 Pro según Majin Bu. zellzoi en X X

Es decir, no existe un diafragma mecánico ajustable, y por ende no se puede cambiar. El modo bokeh se suele imitar con IA o con sistemas de fotografía computacional, mediante software. Solo unos pocos móviles de gama premium han incluido estos sistemas.

Algunos ejemplos incluyen los Xiaomi 13 y 14 Ultra, los antiguos Samsung Galaxy S9 y S10 y los recientes Huawei Mate 50 Pro, que cuentan con una apertura física ajustable de 10 niveles de F/1.4 a F/4. Apple querría cambiar esto con un sistema de apertura variable en los Pro.

Según ET News, Apple ya habría finalizado el plan de instalación para este sistema y lo estaría promoviendo para su posterior comercialización a nivel interno. Sería la primera vez que un iPhone tendría un sistema de apertura variable.

Con este sistema, los usuarios más avanzados tendrían una experiencia muy cercana a la de una cámara digital, para conseguir un acabado más nítido en el enfoque o para afianzar un fondo más desenfocado abriendo el diafragma.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

Este movimiento podría llevar a que una buena cantidad de fabricantes Android probaran suerte con este sistema, democratizando la apertura variable entre sus smartphones. Está por ver si el espacio extra del módulo de cámaras de los iPhone 18 permite esta integración.