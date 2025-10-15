Apple lanzaría su HomePod con pantalla en primavera de 2026: llegaría con el nuevo Siri y una cámara para hacer FaceTime

Apple anunciará esta semana nuevos MacBook, iPad y gafas Vision Pro, que llegarían próximamente a España, según un conocido analista, quien acaba de revelar que la firma californiana se asociará con el gran rival de Tesla para fabricar un robot de mesa para 2027 y ha ofrecido nuevos detalles del HomePod con pantalla.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg, ha señalado en una publicación que Apple estaría preparando expandir sus operaciones de fabricación en Vietnam como parte de un impulso hacia el mercado del hogar inteligente y un esfuerzo continuo para disminuir su dependencia de China.

En ese sentido, Apple estaría desarrollando una nueva gama de dispositivos domésticos para el año que viene, como cámaras de seguridad para interiores y una pantalla diseñada para controlar electrodomésticos que serviría como centro de control del hogar.

La compañía de la manzana mordida también estaría preparando un robot de sobremesa más avanzado, con una pantalla de 9 pulgadas, un brazo motorizado, capaz de usar motores y sensores para moverse, que estaría previsto para 2027. Tres productos que se desarrollarían en China.

Apple también se estaría asociando con BYD, el gran rival de Tesla, para fabricar estos productos. La compañía conocida por sus vehículos eléctricos se encargaría del montaje final, las pruebas y el embalaje.

HomePod con pantalla

Gurman ha indicado igualmente que Apple completó hace casi un año el hardware de su centro de control del hogar, su HomePod con pantalla de 7 pulgadas similar a la del iPad.

Un dispositivo que estaba previsto originalmente para marzo de 2025, pero que se acabó retrasando debido a que la nueva Siri no estaba lista. Ahora, el analista ha indicado que la nueva fecha para este producto sería primavera de 2026.

Concepto de HomePod con una pantalla. MacRumors Omicrono

Este HomePod podría ejecutar aplicaciones y controlar otros dispositivos domésticos inteligentes y, según el analista, habría dos versiones en desarrollo: una para montarse en la pared y otra de sobremesa.

La última versión vendría con un altavoz como base que se asemejaría "a una versión del HomePod mini equipada con pantalla". El analista ha señalado que los dos modelos incluirían una cámara FaceTime para videollamadas.

Además de sensores para reconocer al usuario y sería capaz de diferenciar entre los diferentes miembros de la casa, ajustando las aplicaciones y funciones para cada uno de ellos.

Se espera que el precio de este centro de control doméstico sea de unos 350 dólares, unos 300 euros al cambio. Por lo que sería mucho más caro que los productos similares de la competencia, como el Amazon Echo Show (135 euros).