Apple anuncia una avalancha de dispositivos con el nuevo chip M5: renueva el MacBook Pro, el iPad Pro y las Vision Pro

Apple saca la artillería. La compañía ha presentado los nuevos iPad Pro, el MacBook Pro de 14 pulgadas y la segunda versión de las Vision Pro. Todos con un gran reclamo en su interior, el nuevo chip M5, que será el corazón de sendos dispositivos.

Este nuevo chip llega para ser el próximo gran salto en el rendimiento de la IA para Apple. Llega para ofrecer un rendimiento 4 veces superior en GPU con respecto a la generación pasada. Una enorme evolución.

Se trata de un procesador construido con tecnología de 3 nanómetros, con una arquitectura de GPU de 19 núcleos con un acelerador neuronal en cada uno de ellos. Una CPU más potente, un motor neuronal de 16 núcleos más rápido y un mayor ancho de banda de memoria unificada.

"Con la introducción de aceleradores neuronales en la GPU, M5 ofrece un gran impulso a las cargas de trabajo de IA", ha explicado Johny Srouji, vicepresidente senior de tecnologías de hardware para Apple.

Con esta arquitectura Apple busca que MacBook Pro, iPad Pro y Vision Pro se beneficien de un procesamiento acelerado con flujos de trabajo para IA, con ejecución de grandes modelos de lenguaje en el dispositivo. Todo sin sacrificar rendimiento ni autonomía.

Esta potencia también se traslada al motor neuronal y al apartado gráfico, permitiendo, por ejemplo, transformar imágenes en 3D más rápido, que los desarrolladores puedan usar sus capacidades para ofrecer mejores tareas o que la resolución de las Vision Pro renderice un 10% más de píxeles.

MacBook Pro: más IA para el Mac

Uno de los grandes beneficiados de este nuevo chip M5 es el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas, que espolea sus capacidades y rendimiento para avanzar en el uso de la IA en Mac.

En concreto, el nuevo portátil de la compañía ofrece más rendimiento en procesos de trabajo de IA, almacenamiento más veloz y autonomía de hasta 24 horas.

MacBook Pro M5 Apple Omicrono

El chip permite ofrecer hasta 3,5 veces más rendimiento de la IA y gráficos hasta 1,6 veces más rápidos que en la generación anterior, explica la empresa. Al tiempo que la CPU es más veloz y eficiente agilizando cualquier tarea.

En concreto cuenta con un rendimiento superior de la unidad SSD respecto a la generación anterior en tareas como importar imágenes RAW o exportar archivos de vídeo de gran tamaño.

Apuesta por la pantalla Liquid Retina XDR con nanotexturizado opcional, cámara 12MP Center Stage, sistema de sonido de seis altavoces, su versátil gama de puertos y las funciones de Apple Intelligence que brillan más que nunca con macOS Tahoe.

Apple explica que este MacBook Pro con M5 parte de los 1.829 euros, lo que supone una mejora en la relación entre calidad y precio de la generación pasada, y estará disponible a partir del 22 de octubre en negro espacial y plata.

iPad Pro: delgado y potente

El M5 también llega al dispositivo más delgado del catálogo de Apple, el iPad Pro. La arquitectura técnica de la compañía permite llevar su procesador más avanzado hasta la fecha al dispositivo que puede presumir del diseño más fino. Una combinación increíble para trabajar en cualquier parte.

Apple explica que este salto de calidad en el rendimiento supone un salto de hasta 3,5 veces más en uso de IA que el modelo con chip M4 y hasta 5,6 veces más que el iPad Pro con chip M1.

iPad Pro M5 Apple Omicrono

Al igual que sucede en el iPhone Air, Apple apuesta por usar sus propios chips de comunicaciones para lograr encajar los componentes dentro de un cuerpo de mínimo grosor.

De esta forma el chip de conectividad inalámbrica N1, permite el uso de las tecnologías inalámbricas de última generación con compatibilidad con Wi-Fi 7 en el iPad Pro. Además, el módem C1X llega a los modelos de iPad Pro Wi-Fi + Cellular y ofrece hasta un 50 % más de velocidad en redes móviles.

El chip M5 estará disponible en las dos versiones de iPad Pro, la de 11 y la de 13 pulgadas, y viene con la pantalla Ultra Retina XDR, que ofrece una experiencia visual sin competencia.

Al igual que sucede con el MacBook Pro, Apple también ha bajado el precio de su tablet más ambiciosa que ahora está disponible desde 1.099 euros para la versión WiFi de 11 pulgadas, mientras que el modelo Pro sube a 1.449 euros.

Vision Pro: más potentes y cómodas

Más allá de su portátil y tablet, el chip M5 aterriza en las Vision Pro para renovar así las icónicas gafas de la compañía. No sólo hacen que sean más potente, tengan una mejor representación de la pantalla o amplíen la batería, sino que también son más cómodas gracias a una nueva correa.

Las nuevas Vision Pro vienen así con una suave y acolchada correa Dual Knit Band para ayudar a los usuarios a lograr un ajuste aún más cómodo, una de las mejoras más buscadas por los usuarios de este dispositivo.

Sin embargo, el factor diferencial del nuevo modelo es su rendimiento con el M5.

Vision Pro M5 Apple Omicrono

Ahora, de la mano de visionOS, los usuarios podrán desbloquear experiencias espaciales innovadoras, incluyendo widgets, nuevas Personas para hacer videollamadas, un entorno más interactivo y nuevas funciones de Apple Intelligence con soporte para idiomas adicionales.

Entre los idiomas adicionales se encuentra el español de España cuando Apple Intelligence está habilitado, eso sí, de momento no hay noticias de la disponibilidad en el país.

El salto adelante en rendimiento permite tener una experiencia más fluida y con mayor respuesta. Asimismo, es capaz de renderizar un 10% más de píxeles en la pantalla, lo que hace tener una imagen más nítida con texto más definido y elementos más detallados.

Ahora, Vision Pro también puede aumentar la frecuencia de actualización hasta 120 Hz para reducir el desenfoque de movimiento al mirar el entorno físico, lo que, junto con la mayor duración de la batería, le hace más fácil de usar durante más tiempo.

Nueva correa doble de las Vision Pro M5 Apple Omicrono

Precisamente buscando que los usuarios estén más tiempo usándolas, la compañía también ha presentado una nueva correa de doble punto, que ofrece un ajuste más cómodo en el cráneo.

Cuenta con correas superior e inferior tejidas en 3D en una sola pieza para crear una estructura única de doble nervadura que proporciona amortiguación, transpirabilidad y elasticidad.

La correa inferior cuenta con nervaduras de tela flexibles con insertos de tungsteno que proporcionan un contrapeso para mayor comodidad.

El precio de Vision Pro no cambia. El nuevo modelo con el chip M5 y la correa de punto doble tienen un precio inicial de 3.499 dólares, unos 3.009 euros al cambio, para su versión de 256 GB.

Apple Vision Pro con el chip M5 y su nueva correa estará disponible en las tiendas Apple Store de Australia, Canadá, China continental. Hong Kong, Francia, Alemania, Japón, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los EEUU el miércoles 22 de octubre, llegando más tarde a Corea del Sur y Taiwán. Eso sí, de momento sin pistas de cuándo podría llegar a España.