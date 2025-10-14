Unitree se 'pica' con el Optimus de Elon Musk: demuestra cómo hace kung-fu con agilidad y precisión extremas

Los fabricantes de robots humanoides están dedicándose a mostrar las capacidades de sus últimos modelos en España. De robots que no paran de levantarse al recibir palizas hasta dispositivos haciendo kung-fu; hemos visto literalmente de todo.

Unitree ha publicado un vídeo de su unidad G1 haciendo movimientos de este arte marcial apenas unos días después de que lo hiciera el Optimus de Tesla. Esta vez, la firma china redobla su apuesta y muestra piruetas y combos todavía más locos.

El "Unitree G1 Kungfu Kid V6.0" se muestra en un vídeo de poco menos que un minuto haciendo volteretas hacia atrás, patadas giratorias, mortales hacia adelante y poses de batalla de todo tipo, en una clara respuesta a Elon Musk y a su Optimus.

El robot de Unitree también hace kung-fu

Unitree ya mostró algunas de las capacidades de su G1 en un vídeo reciente. En él, varios trabajadores de la empresa pegaban patadas y empujones a su creación, llevándolo al suelo en varias ocasiones. En todas, el robot se levantaba en unos pocos segundos.

En ese mismo vídeo, el Unitree G1 ya mostró algunas acrobacias: giros sobre sí mismo, volteretas y algunos movimientos de lucha. Este metraje ya era impresionante de por sí ya que según Unitree, el robot no estaba siendo teleoperado.

Unitree G1 has mastered more quirky skills 🤩

Unitree G1 has learned the "Anti-Gravity" mode: stability is greatly improved under any action sequence, and even if it falls, it can quickly get back up. pic.twitter.com/gDR0n0eIXl — Unitree (@UnitreeRobotics) September 22, 2025

Solo días después, Tesla hizo lo propio: el Optimus haciendo poses de kung-fu contra una persona en una coreografía precisa y fluida. "Es IA, no está teleoperado", explicaba el magnate en X (Twitter).

Por si fuera poco, un día después el robot hizo acto de presencia en una gala de presentación de la película Tron: Ares. El dispositivo se 'enfrentó' al actor Jared Leto en la alfombra roja de Los Angeles.

Es ahora donde entra en juego el vídeo de Unitree, publicado el pasado 13 de octubre. Esta vez no hay patadas y golpes por parte de los trabajadores. Es el Unitree G1 el que realiza todos estos pasos de combate.

El vídeo no tiene la velocidad aumentada ni mucho menos. El robot comienza con una serie de patadas giratorias para dar paso a unas volteretas hacia atrás consecutivas. No contento con ello, el robot realiza varios mortales hacia adelante.

Unitree G1 Kungfu Kid V6.0

A year and a half as a trainee — I'll keep working hard! Hope to earn more of your love🥰 pic.twitter.com/F8UeXjctqp — Unitree (@UnitreeRobotics) October 13, 2025

El resto del vídeo consiste en el G1 adoptando poses de combate de distinta variedad, con puñetazos y patadas de varios tipos entre medias. Una demostración real con un vídeo inalterado, prometen desde Unitree.

"Un año y medio como aprendiz. ¡Seguiré trabajando duro! Espero ganarme más de su cariño", dice la publicación de Unitree, haciéndose pasar por el robot. Por supuesto, recomiendan a los internautas no realizar ninguno de los pasos realizados en la demostración.