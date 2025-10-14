Nvidia comienza a vender su superordenador con IA de uso personal: un potente centro de datos en tu escritorio

La inteligencia artificial está en boca de todos. España es partícipe de una carrera que ya ha dado como resultado un acuerdo entre OpenAI y Broadcom para crear chips de IA y modelos para predecir la llegada de ciclones, entre otros.

Muestra de ello es el lanzamiento comercial del NVIDIA DGX Spark, el superordenador de inteligencia artificial más compacto del mundo. Una máquina que está pensada para desarrolladores e investigadores, pero que empaca una buena cantidad de hardware.

Nvidia habla de un centro de datos en nuestro escritorio, con un petaflop de potencia para rendimientos de IA y 128 GB de memoria unificada, suficiente para realizar inferencias en modelos con hasta 200.000 millones de parámetros.

El 'minipc' de IA de Nvidia, a la venta

Cabe aclarar que si bien es posible usar este ordenador para uso personal estrictamente hablando, está expresamente dedicado a entornos científicos y de desarrollo de IA. Es decir, para investigadores y especialistas en inteligencia artificial.

No es para menos, ya que la DGX Spark viene con el stack de Nvidia preinstalado, lo que otorga la posibilidad de ajustar modelos de hasta 70.000 millones de parámetros de forma local.

Especificaciones de la DGX Spark. Nvidia Omicrono

Por si fuera poco, el Spark de Nvidia puede crear agentes de IA y ejecutar stacks de software avanzados a nivel local, todo en el mismo dispositivo. Toda la plataforma de inteligencia artificial de Nvidia (las bibliotecas CUDA, el software de la firma) está presente en el ordenador.

El sistema presume de ser lo suficientemente pequeño para instalarse en un laboratorio o en una oficina, pero contando con la "suficiente potencia como para acelerar el desarrollo de la IA física y de los agentes".

El petaflop de rendimiento del DGX Spark está aderezado por un Superchip Nvidia GB10 Grace Blackwell, con una red Nvidia ConnectX -7 de 200 Gb por segundo y la tecnología Nvidia NVLink C2C, para ofrecer hasta 5 veces el ancho de banda de PCIe de 5ª generación.

Gracias a este pequeño superordenador, los usuarios pueden acceder al ecosistema completo de Nvidia, incluyendo los modelos, bibliotecas y microservicios de Nvidia NIM. Es posible desde personalizar modelos FLUX.1 hasta crear agentes de búsqueda con el modelo Nvidia Cosmos Reason.

Evolución de los ordenadores DGX. Nvidia Omicrono

Lo cierto es que el Nvidia DGX Spark es la segunda generación de una gama de productos que inició su andadura en 2016, con la arquitectura Pascal de Nvidia y ofreciendo por aquel entonces 170 TFLOPS de potencia de IA.

Eso sí, con una importante diferencia tanto en precio como en dimensiones; mientras que el DGX-1 de 2016 era bastante pesado y caro, el DGX Spark pasa a ser ligerísimo y mucho más económico. Eso sí, Nvidia seguirá ofreciendo una versión de torre de la DGX más potente y pesada.

El predecesor de Spark pesaba 60,8 kilos y costaba la friolera de 129.000 dólares. Casi 10 años después, Nvidia ha logrado reducir el peso a 1,2 kilos y el precio a nada menos que 3.999 dólares, una fracción del coste original.

Nvidia no solo ha lanzado comercialmente el DGX Spark, sino que ya ha otorgado las primeras unidades al mismísimo Elon Musk en la Starbase de Texas de SpaceX y a otras empresas, como Google, Hugging Face, Meta o Microsoft, entre otros.