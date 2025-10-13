Las gafas inteligentes de Apple que rivalizarán con las Ray-Ban de Meta tendrían dos interfaces según el dispositivo conectado

Apple tiene por delante una semana con mucho movimiento. Al menos eso es lo que ha indicado Mark Gurman, analista de Bloomberg, quien ha señalado que la firma lanzaría en España estos días nuevos MacBook, iPad y gafas Vision Pro y quien ha revelado nuevos detalles de las gafas con las que la firma rivalizará con las Meta Ray-Ban Display.

En su último boletín Power On, Gurman ha señalado que las gafas inteligentes de segunda generación de Apple con pantalla integrada en las lentes podrían tener dos modos, dependiendo del dispositivo al que estén conectadas.

El analista ha indicado que le han informado de que una futura versión de las gafas inteligentes de Apple podría ejecutar una versión completa del sistema operativo visionOS cuando se emparejen con un Mac y cambiar a una interfaz más ligera y adaptada a dispositivos móviles cuando se conecten a un iPhone.

"Apple también cuenta con varias fortalezas que podrían convertir sus gafas inteligentes en un producto estrella. La compañía ha demostrado su capacidad para diseñar dispositivos wearables atractivos.", ha señalado Gurman.

"Destaca en la fabricación de silicio eficiente. Y la capacidad de Apple para integrar las gafas en su ecosistema superará la de sus competidores", ha añadido el analista, quien se cuestiona si Apple "podrá finalmente dominar las funciones basadas en IA", aunque "no le queda otra opción que afrontar este reto".

Ray-Ban Meta Skyler. Chema Flores Omicrono

Las gafas inteligentes de Apple competirían directamente con las Meta Ray-Ban Display, un dispositivo que ya está disponible con pantalla integrada en las lentes y cuyo precio parte de los 799 dólares en Estados Unidos (por el momento no se pueden comprar en España).

Cabe señalar que Gurman había informado anteriormente que la primera versión de las gafas inteligentes de Apple no llegaría con la opción de pantalla integrada en las lentes. Según el analista, el primer modelo contaría con altavoces para reproducir música.

También incluiría cámaras para tomar fotos y grabar vídeos, control por voz y, posiblemente, funciones relacionadas con la salud. Por ahora Apple no se ha pronunciado al respecto sobre este dispositivo, y no se espera que lo haga, ya que no acostumbra a hacerlo.

Eso sí, Gurman había afirmado anteriormente que Apple podría anunciar las gafas de primera generación en 2026, antes de lanzarlas oficialmente al mercado en 2027, un año después.