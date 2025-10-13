Apple podría lanzar sus nuevos MacBook, iPad y gafas Vision Pro esta misma semana: su presentación sería inminente

Ha pasado apenas un mes desde que los iPhone 17 llegaron a España. Sin embargo, parece que Apple ya tendría preparado el lanzamiento de nuevos dispositivos para esta misma semana, como un iPad Pro o una versión actualizada de las gafas Vision Pro, según un conocido analista.

Mark Gurman, analista de Bloomberg, ha señalado en su boletín Power On que Apple traería nuevos productos "esta semana", entre los que se incluirían un nuevo iPad Pro, una versión de las gafas de realidad mixta Vision Pro y "probablemente" un MacBook Pro básico de 14 pulgadas.

Una información que coincide con la filtración de comienzos del mes de octubre en la que un regulador de comunicaciones estadounidense reveló el lanzamiento inminente de estos tres dispositivos de Apple.

iPad Pro

Gurman ha señalado que "los esperados lanzamientos de productos de Apple para octubre están a punto de suceder" y ha asegurado que, tras la llegada de los iPhone 17, AirPods Pro 3 y Apple Watch, la firma "centrará su atención en el resto de su catálogo esta semana".

El analista, eso sí, ha aclarado que no espera que la compañía de la manzana mordida celebre un evento para lanzar estos productos, sino que es probable que se limite a publicar comunicados de prensa en su página web; además de vídeos promocionales en su canal de YouTube.

iPad Pro Chema Flores Omicrono

En principio, se espera que estos lanzamientos lleguen a partir del martes, ya que hoy, lunes, es festivo en Estados Unidos y Canadá. Entre los posibles productos destaca el próximo iPad Pro, un dispositivo que estaría equipado con el chip M5 y tendría una memoria RAM mínima de 12 GB.

Un vídeo de unboxing procedente de Rusia también reveló anteriormente que el nuevo iPad Pro no llegaría con importantes cambios de diseño, sino que simplemente no aparecería inscrito "iPad Pro" en su parte posterior.

Anteriores filtraciones han destacado que este nuevo iPad estaría equipado con dos cámaras frontales, en lugar de una, para facilitar las videollamadas en vertical y horizontal; aunque no está claro si este rumor se terminaría confirmando.

Por otro lado, unos resultados de Geekbench 6 demostraron que el procesador M5 mantendría una CPU de 9 núcleos, con tres de rendimiento y seis de eficiencia. Además, el chip ofrecería un rendimiento de CPU multinúcleo hasta un 12 % más rápido y un rendimiento de GPU hasta un 36 % más rápido, en comparación con el chip M4 del iPad Pro actual.

Apple Vision Pro

Gurman también ha señalado en su boletín que se espera que la compañía californiana lance esta misma semana una versión actualizada de sus gafas Apple Vision Pro, que estarían equipadas con un chip M5.

Unas gafas que podrían recibir igualmente un chip R2 para mejorar el procesamiento de entradas, aunque un reciente informe señalaba que ese chip se fabricaría con el proceso de 2 nm de TSMC, y no se espera que los primeros chips de Apple que utilicen ese proceso salgan al mercado hasta la segunda mitad del próximo año.

Usuario probando las Apple Vision Pro en la tienda de Nueva York Reuters / Brendan McDermid Omicrono

La nueva versión de las gafas vendrían con una cinta para la cabeza que sería más cómoda, denominada "Dual Knit Band", una caja actualizada y se podrían comprar en un color negro espacial. Además, serían compatibles con WiFi 6.

MacBook Pro de 14 pulgadas

Por último, el analista ha indicado que un nuevo MacBook Pro básico de 14 pulgadas con chip M5 estaría "listo para su lanzamiento". Un ordenador que, como ya indicaron anteriores filtraciones, se lanzaría antes que los modelos de gama alta con chips M5 Pro y M5 Max.

MacBook Pro M4 Chema Flores Omicrono

Y se espera que estos lleguen al mercado a principios de 2026. El analista ha afirmado que más allá del chip M5, no se esperan cambios significativos en el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas, ya que estos llegarían con los modelos de dentro de dos generaciones.

Entre esas futuras mejoras se vienen rumoreando que los MacBook Pro incluirían una pantalla OLED, capacidades táctiles, un diseño más delgado, conectividad celular integrada y chips M6 fabricados con el último proceso de 2 nm de TSMC, para obtener un rendimiento aún mayor año tras año.

Además del nuevo iPad Pro, una versión de Vision Pro y del MacBook Pro, Gurman ha apuntado que los nuevos modelos de Apple TV, HomePod mini y AirTag "siguen estando muy presentes en la hoja de ruta"; aunque no ha ofrecido información alguna sobre su calendario de lanzamiento.