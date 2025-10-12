Las zapatillas que cambiarán los videojuegos de realidad virtual: permiten a los usuarios moverse fácilmente por ellos

Los videojuegos son una de las opciones de ocio más populares en España y dentro de este sector los títulos de realidad virtual cada vez acaparan más miradas. Gracias al avance de la tecnología ahora se puede jugar a ellos sintiendo la lluvia o el impacto de un disparo, o caminando fácilmente por ellos.

Para esto último se ha ideado Go-Oz, que es un ingenioso dispositivo con forma de sandalias que permite a los usuarios caminar y moverse por los juegos de realidad virtual sin necesidad de mandos ni botones.

Y es que en lugar de utilizar un mando, este invento se basa en las piernas y los pies de las personas: el sistema realiza un seguimiento digital de los pasos naturales y los traduce en movimientos dentro del mundo virtual y del juego.

Un movimiento más natural que acaba con los mandos portátiles que la gran mayoría de videojuegos de realidad virtual necesitan, donde el desplazamiento del jugador se simula mediante botones y palancas.

Go-Oz permite a los jugadores utilizar directamente sus pies y piernas, dándoles la sensación de que realmente están caminando y moviéndose por el escenario del videojuego de realidad virtual al que están jugando.

El dispositivo Go-Oz. Go-Oz Omicrono

Una de las claves de Go-Oz es que se adapta a cualquier tamaño de pie, incluso se puede usar con los zapatos puestos. En su parte superior incluye una serie de correas ajustables, mientras que su zona inferior es suave, similar a la espuma, gruesa y está curvada.

Esto último permite a los jugadores inclinarse hacia delante y hacia atrás. En esa misma zona del dispositivo se encuentran los sensores que miden desde la presión del pie hasta la longitud del paso y el ritmo.

No solo eso, sino que también detectan cuando el usuario levanta el pie, empuja hacia delante o cambia el peso. Estas sandalias se conectan al software de realidad virtual a través de una conexión inalámbrica o un cable, dependiendo de la configuración.

Una vez conectado, el dispositivo traduce cada paso natural en un movimiento hacia delante, hacia atrás o hacia los lados dentro del mundo de la realidad virtual. Cabe señalar que, por el momento, se trata de un prototipo que se puede probar en algunas ferias y por ahora se desconoce cuándo estará disponible y cuándo se comercializará.