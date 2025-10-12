Esta minicasa con aspecto de lechuza utiliza interiores de madera repletos de luz para dar una sensación de amplitud

El mercado de la vivienda en España, incluso en su estado tan fatídico, está viendo de buen grado el avance de las minicasas. Los modelos con remolque, así como los dispositivos prefabricados, aglutinan un gran espacio en una superficie relativamente comedida.

Un ejemplo de esta filosofía es la casa Grand-Duc de Tiny Bonicles. Un espacio que, como indican en New Atlas, pasa prácticamente todos los checks de las casas ultracompactas: remolque, mucho espacio de almacenamiento oculto y grandes entradas de luz.

Lo que diferencia a la Grand-Duc de otras es su interior, completamente acabado en madera y con una distribución de doble dormitorio que, además, tiene cada uno una cama de matrimonio. Ideal para parejas y familias.

Una minicasa con madera de protagonista

Como siempre, las minicasas se basan en el aprovechamiento de su espacio a lo largo, y no tanto a lo ancho. La clave de la Grand-Duc es su longitud de 6,6 metros, donde se reparten dos dormitorios, una sala de estar, una cocina y un baño.

Todo el interior de la minicasa está revestido en madera, con paredes de contrachapado de álamo y suelo de abeto. La cocina, pese a ser pequeña, tiene fregadero, espacios para todo tipo de electrodomésticos e incluso placa de inducción.

Uno de los dormitorios de la minicasa. Tiny Binocles Omicrono

El interior de la Grand-Duc abarca un total de 22 metros cuadrados con la cocina como eje central. Bajo uno de los dormitorios se encuentra una sala de estar que también hace las veces de comedor y en la parte superior.

Usando escaleras se accede a los dos dormitorios de cada lado de la casa, en una planta superior con un planteamiento al estilo loft. Ambos con camas dobles y con los clásicos espacios de almacenamiento ubicados por toda la estancia.

Justo delante de la sala de estar, al otro lado, se sitúa un modesto baño, también acabado en madera, con un inodoro, un lavabo (que mantiene la estética en madera, por supuesto) y un plato de ducha.

Como ocurre en otros tantos modelos de minicasa, la Grand-Duc se vale de una plétora de ventanales para dejar pasar la luz a su interior, y así dotar de luminosidad a la estancia, que se ve beneficiada por la madera clara de la casa.

Interior en madera de la minicasa. Tiny Binocles Omicrono

Desde Tiny Binocles hablan de un espacio capaz de albergar a nada menos que seis personas, algo que parece difícil pero que se puede lograr dada la buena distribución de la que goza su obra.

El problema, eso sí, es que esta no es una casa prefabricada con precio fijo. Si el usuario quiere hacerse con ella, deberá contactar con Tiny Binocles para acordar la disponibilidad del modelo y los precios, que podrían variar enormemente.